  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

کیومرث هاشمی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش شد

کیومرث هاشمی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، کیومرث هاشمی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تصویب هیئت دولت مبنی بر ایجاد معاونت تربیت بدنی و سلامت در وزارت آموزش و پرورش، حمید رضا حاجی بابایی طی حکمی کیومرث هاشمی را به عنوان معاون تربیت بدنی و سلامت این وزارتخانه منصوب کرد.

در بخشی از حکم وزیر به هاشمی به محورهایی از جمله: تحول کمی و کیفی در برنامه های تربیت بدنی، توجه به ورزش همگانی، صبحگاهی، توسعه برنامه های آموزشی و پژوهشی، تشکیل کانون های تخصصی ورزش دانش آموزی، تغذیه، سلامت، بهداشت و ایمنی محیط مدارس تاکید شده است.

پیش از این هاشمی معاون ورزشی (سازمان تربیت بدنی) ، سرپرست فدراسیون فوتبال، مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی، مدیر کل تربیت بدنی استان های یزد و همدان و مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان تربیت بدنی بود.

کد مطلب 1522710

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها