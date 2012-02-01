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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

افزایش تعداد الکترونیکهای آنلاین به 50 میلیارد طی دهه آینده

افزایش تعداد الکترونیکهای آنلاین به 50 میلیارد طی دهه آینده

شرکت Cisco به تازگی اعلام کرده است که تا سال 2020، یعنی در حدود هشت سال آینده تعداد ابزارهای متصل به شبکه اینترنت چهار برابر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت همچنین اعلام کرد تا سال 2015 تعداد ابزارهای الکترونیکی ارتباطاتی قابل حمل به هفت میلیارد خواهد رسید و به این شکل با بالا رفتن میزان استفاده از فایلهای ویدیویی ترافیک بین المللی اینترنت تا سال 2014 چهار برابر خواهد شد.

تخمینها نشان می دهند در حال حاضر به صورت تقریبی در حدود 14 میلیارد ابزار الکترونیکی به اینترنت متصل هستند و با توجه به روند افزایشی انتظار می رود ارتباطات دستگاه به دستگاه نقشی پر رنگ تر به خود بگیرند.

بر اساس گزارش تلگراف، به گفته این شرکت انتظار می رود سرعت اتصالات خانگی اینترنت در دهه آینده 20 برابر شود و تعداد کارمندانی که تجهیزات الکترونیکی خود را به محل کارشان می آورند، افزایش پیدا خواهد کرد و این پدیده منجر به بروز چالشهای امنیتی برای سازمانها و شرکتها خواهد شد.

کد مطلب 1522711

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