آغاز ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال از فردا/ انتقال تب توپ گرد به صندوق!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه زمان انتخابات رئیس، نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مشخص شد، قرار است از روز پنجشنبه ثبت نام از کاندیداها آغاز شود. مهلت ثبت نام نامزدهای حضور در مسئولیت های اجرایی فدراسیون فوتبال از 13 بهمن به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

ثبت نام از کاندیداها در شرایطی آغاز می‌شود که از چند روز پیش کلید حضور گزینه ها آغاز شده و از علی کفاشیان و مهدی تاج به عنوان نخستین گزینه‌هایی نام برده شد که برای دور جدید انتخابات این فدراسیون ثبت نام خواهند کرد. این در حالی است که از گزینه های دیگر برای حضور در این انتخابات نام برده می شود اما تا زمانی که ثبت نام نکنند هیچ چیز مشخص و قطعی نیست.

به نظر می رسد مثل همه انتخابات گذشته بازهم گزینه مورد نظر وزارت ورزش و جوانان - که قبل از این سازمان تربیت بدنی بود - بخت نخست کسب کرسی ریاست فدراسیون فوتبال خواهد بود. این در حالی است که وزارت ورزش و جوانان تاکنون گزینه ای را به عنوان فرد مورد نظر خود برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال معرفی نکرده است.

از سوی دیگر اختلافاتی که در هیئت رئیسه و نواب رئیس فدراسیون فوتبال با رئیس این فدراسیون در چهار سال گذشته وجود داشت، مسئولان امر را برآن داشته تا با ایجاد تغییراتی در اساسنامه فدراسیون زمینه برگزاری انتخاباتی هماهنگ و البته انتخاب رئیس و نواب رئیس هماهنگ تر را فراهم کنند.

قطعا روزهای باقیمانده تا برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال که روز 15 اسفندماه اعلام شده است، روزهای حساس و پرتنشی برای این فدراسیون پرخبر خواهد بود و تب توپ گرد از زمین به صندوق رای منتقل خواهد شد. باید دید برای حضور در این انتخابات پرسروصدا کدام یک از مسئولان ورزشی ثبت نام خواهند کرد.