27 هیئت اجرایی انتخابات در گلستان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد انتخابات استان افزود: هیئتهای اجرایی شعب را نهایی کرده اند و همه شعب با سیم کارتهای دریافتی از وزارت کشور مورد آزمایش میدانی قرار گرفته و از این لحاظ به نقطه نهایی رسیده و مشکل خاصی وجود ندارد.

رئیس ستاد انتخابات گلستان گفت: صلاحیت 130 داوطلب ثبت نام شده انتخابات مجلس در استان گلستان توسط هیئت اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و لیست آنها 20 دی ماه به هیئت نظارت اعلام شد.

جمشیدی اظهار داشت: پس از پایان مهلت ثبت نام در تاریخ 9 دی تا روز 19 دی بررسی صلاحیت ثبت نام شدگان توسط هیئت اجرایی بر اساس استعلام مراجع چهارگانه انجام و لیست آنها به هیئت نظارت استان ابلاغ شد و هیچ تأخیری بر اساس جدول زمانبندی وجود نداشت.

وی ادامه داد: بررسی صلاحیت داوطلبین در هیئت نظارت در زمان مقرر انجام شد که در این بین تعدادی از داوطلبین انصراف داده و تعدادی هم صلاحیتشان احراز نشد و تعدادی دیگر براساس مستندات موجود در هیئت نظارت رد صلاحیت شدند که از طریق فرمانداریهای حوزه های انتخابیه به آنها ابلاغ شده و در این خصوص توجیهات لازم نیز انجام شد.

جمشیدی افزود: در حال حاضر در مرحله ای هستیم که داوطلبین عدم احراز و رد صلاحیت شده ، اظهارات خود را جهت بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال کرده اند که تا یکم اسفند لیست نهایی شده و سوم اسفند آگهی رسمی خواهد شد تا داوطلبین از روز چهارم اسفند تبلیغات خود را آغاز کنند.