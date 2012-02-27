به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر دوشنبه تیم استقلال از ساعت 17 در زمین چمن ورزشگاه دستگردی و با حضور نزدیک به 30 تماشاگر آغاز شد. "میشائیل هنکه"، مربی آلمانی تیم استقلال که شایعاتی در خصوص قهر او از این تیم مطرح شده و طی روزهای گذشته در تمرینات آبی پوشان شرکت نکرده بود، از امروز در مراحل آماده سازی استقلال شرکت کرد. "جی لوید ساموئل"، مدافع - هافبک ترینیداد و توباگویی تیم استقلال نیز که بامداد امروز به تهران آمده بود، صبح و بعدازظهر با آبی‌ها تمرین کرد.

در تمرین عصر امروز دوشنبه تیم استقلال علاوه بر بازیکنان ملی پوش (سیدمهدی رحمتی، خسرو حیدری و پژمان منتظری)، مجتبی جباری و آندرانیک تیموریان نیز غایب بودند. این دو بازیکن به دلیل مصدومیت در کنار تیم تمرین نمی‌کنند.

تمرین عصر دوشنبه تیم استقلال با دویدن بازیکنان دور زمین آغاز شد. در ادامه بازیکنان بصورت 2 به 2 به کار با توپ پرداختند و پس در سه گروه آبی، نارنجی و سبز مشغول بازی فوتبال شدند که در جریان این بازی میلاد میداوودی با شوتی از فاصله 30 متری موفق به گلزنی شد. این گل تماشاگران حاضر در ورزشگاه دستگردی را به وجد آورد و آنها از میداوودی خواستند در دیدار با الریان قطر نیز از این گل‌ها به ثمر برساند.