مهدی مینایی درباره کارگردانی برنامه "پارک ملت" به خبرنگار مهر گفت: من، جمشید کلانتری و علیرضا فرحجود کارگردان تلویزیونی این برنامه هستیم. با توجه به اینکه زمان این برنامه دو ساعت و برخی مواقع هم تا سه ساعت طول می کشد، به همین دلیل هر چند شب یکی از ما کارگردانی تلویزیونی را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: من با استودیو گلستان غریبه نیستم، چون پارسال در این استودیو کارگردان تلویزیونی برنامه "عمو پورنگ" بودم. این استودیو پارسال افتتاح شد. بنابراین لوکیشن برنامه "پارک ملت" برایم آشنا بود. تا به حال کارگردانی برنامههای زنده همچون "صبح بخیر ایران"، "هفته به هفته"، "طلوع ماه"، "خانواده" و غیره را بر عهده داشتم. در مجموع این قالب برنامه که کاملاً گفتگو محور باشد آن هم با یک زمان زیاد و در این وقت شب، برایم جذابیت داشت.
این کارگردان تلویزیونی اشاره کرد: همیشه درکارهایم از شاتهای یکنواخت گریزان بودم. در برنامه "پارک ملت" با چهار دوربین کار میکنیم و گاهی تعدد مهمانان زیاد است. زمانی که تعداد مهمانان هم افزایش مییابد مرتب شاتها را تغییر میدهم تا بیننده که دو ساعت به تماشای این برنامه مینشیند، خسته نشود. 90 درصد برنامه "پارک ملت" زنده است و 10 درصد به پلی بکها اختصاص دارد.
مینایی افزود: از سوی دیگر تهیهکننده برنامه آقای شهیدی فرد از شاتهای متعارف لذت نمیبرد و دوست دارد از شاتهای غیر متعارف استفاده کنیم به این معنی که شاتها هنری باشد تا چشم بیننده خسته نشود.
وی درباره محتوای این برنامه گفت: نام برنامه "پارک ملت" را دوست دارم و معتقدم برنامه متفاوتی است، چرا که مباحث تکراری نداریم و هر شب مهمانان ویژهای حضور دارند. به همین دلیل مورد توجه بینندگان قرار گرفته است. محتوای برنامه برایم جذاب است و هر شب به معلومات ام اضافه میشود. مباحث هنری و کارشناسی برنامه را دوست دارم. از شنیدن مباحث حجت الاسلام شهاب الدین مرادی واقعاً لذت میبرم.
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