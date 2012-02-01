زنگ انقلاب در مدارس مهریز طنین انداز شد/ افتتاح 47 طرح در مهریز

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ انقلاب صبح چهارشنبه همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر به طور همزمان در همه مدارس مهریز طنین انداز شد و مراسم نمادین آن با حضور جمعی از مسئولان شهرستان در مدرسه ملاحسینی برگزار شد.

فرماندار مهریز در این مراسم بر حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد و اظهار داشت: تمام تلاش دشمنان اسلام کمرنگ جلوه دادن حضور مردم در راهپیمایی بزرگ و عظیم 22 بهمن است و مردم به طور قطع با حضور گسترده و پرشور خود بار دیگر شکست دشمنان را به نظاره خواهند نشست.

مهدی کیانی مقدم افزود: دهه فجر امسال در مقایسه با سال های گذشته انقلاب اسلامی از حساسیت ویژه ای برخوردار است و می توان از آن به عنوان تمرینی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استفاده کرد.

فرماندار مهریز با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران متاثر قیام امام حسین (ع) است، عنوان کرد: ملت ایران هنگامی که متوجه اقتدار و دنباله روی امام خمینی (ره) از امام حسین (ع) شدند، تا پای جان در کنار رهبر و مقتدای خود ایستادند و انقلاب اسلامی را با رهبری های امام راحل به پیروز رساندند.

وی همچنین از بهره برداری از 47 طرح در دهه مبارک فجر در شهرستان مهریز خبر داد و بیان داشت: در طول دهه فجر امسال 47 طرح در سطح مهریز با اعتبار بیش از 100 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی به بهره برداری می رسد.

کیانی مقدم مهمترین این طرح ها را ساماندهی گلزارهای شهدا، افتتاح واحدهای مسکن مهر در شهرک شهید رجایی، شبکه توزیع گاز در شهرک صنعتی و پارک های روستایی و ... برشمرد.