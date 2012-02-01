موج بیداری اسلامی به دنبال الگو گرفتن از مکتب امام به وجود آمد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ماکنعلی صبح چهارشنبه در مراسم زنگ انقلاب در مدرسه دخترانه شاهد خرم آباد با اشاره به اینکه نواخته شدن زنگ انقلاب به منزله تجدید میثاق با آرمانهای امام(ره) است، اظهار داشت: همچنین این امر تجدید بیعتی با اهداف ارزشمند رهبر انقلاب است.

وی با بیان اینکه بهمن ماه سالجاری همزمان با سه رویداد بزرگ در سطح ملی و بین المللی است، عنوان کرد: مصادف شدن ایام دهه فجر با بیداری اسلامی در سطح منطقه یکی از این رویدادهای مهم است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان تصریح کرد: موج بیداری اسلامی در منطقه به دنبال الگو گرفتن از مکتب و مدرسه حضرت امام خمینی(ره) به وجود آمده است.

ماکنعلی دومین رویداد مهمی که مقارن با دهه فجر سالجاری شده است را برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور دانست و بیان داشت: همه ما وظیفه داریم که بستر لازم را برای یک رقابت سالم و انتخاب فرد اصلح را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه آغاز تحول بنیادین در آموزش و پرورش از دیگر رویدادهای مهی است که با ایام الله دهه فجر مقارن شده است، یادآور شد: آغاز تحول بنیادین که مطالبه جدی رهبری بود که همزمان با این ایام بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در نتیجه هشت سال کار کارشناسی تدوین شده است، ادامه داد: این سند با همکاری و کمک اندیشمندان عرصه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش و دانشگاهها تدوین شده است.

ماکنعلی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش استان لرستان آمادگی کامل برای اجرای نظام آموزشی جدید و 3-3-6 را برای سال تحصیلی آینده دارد، گفت: در این راستا بیش از 25 هزار و 830 دانش آموز لرستانی در قالب 727 کلاس درس وارد کلاس ششم ابتدایی خواهند شد.