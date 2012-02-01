درختان آسیب دیده گرگان ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه این کمیسیون افزود: کاشت نهال به یاد شهدای گرگان اقدام موثری در توسعه فضای سبز عمومی و ارج نهادن به ایثار و شهادت خواهد بود که شهرداری گرگان می تواند با در نظر گرفتن فضای مناسبی برای این کار در سطح شهر نسبت به این موضوع اقدام کند.

وی همچنین از مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گرگان خواست نسبت به نامگذاری میادین و پارکهای سطح شهر پیشنهادات خود را در سال 91 ارایه نماید تا در دستور کار شورای نامگذاری قرار بگیرد.

چراغعلی همچنین از بررسی و تصویب آیین نامه دبیرخانه روز گرگان در این جلسه خبر داد و اظهار داشت: با توجه به نامگذاری بیستم شهریور به نام روز گرگان و برگزاری سالانه گرامیداشت آن، تدوین آیین نامه اجرایی از ضروریات بود که در دستور کار دبیرخانه روز گرگان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه آیین نامه تدوین شده پس از بررسی برای تصویب نهایی به صحن علنی شورا ارجاع شد، افزود: این آیین نامه به منظور برنامه ریزی بهتر و فعالیت مستمر در راستای اهداف دبیرخانه دایمی بزرگداشت روز گرگان تدوین شده است.

