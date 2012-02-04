تخلف بانکها در پرداخت سود سپرده به ثبت نام کنندگان عمره

به گزارش خبرنگار مهر، اعلام سود سپرده 6 درصد از سوی مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی باعث اعتراض سپرده گذاران عمره شده است بطوریکه متقاضیان عمره عنوان می کنند که چرا همانند دیگر سپرده گذاریها سود به آنان پرداخت نمی شود.

فرشاد حیدری مدیر عامل بانک ملی هفته گذشته با بیان اینکه تعیین نرخ سود سپرده به عهده‌ بانک‌ها گذاشته شده است گفت: بر این اساس نرخ سود سپرده‌ی کوتاه مدت روز شمار 7 درصد، سپرده کوتاه مدت سه ماه 10 درصد، سپرده کوتاه مدت 6 ماه 12 درصد، سپرده مدت‌دار 9 ماهه 15 درصد، سپرده یک ساله 17 درصد و سود سپرده پنج ساله 20 درصد تعیین شد. همچینن ‌برای سپرده‌های دو تا چهار ساله تعیین سود بانکی در اختیار بانکهاست.

اعلام نرخ سپرده بانکها درحالی از سوی حیدری برای سپرده گذاران عمره 6 درصد اعلام شد که اعزام 6 میلیون و 600 هزار متقاضی عمره حدود 9 سال به طول می انجامد به همین دلیل هر سال به طور متوسط 800 تا 900 هزار نفر اعزام می شوند. بنابراین انتظار می رفت سود سپرده به عمره گذاران حداقل از سود بانکی پنج ساله برخوردار شود چون تعدادی از زائران باید سالهای طولانی پشت نوبت اعزام باقی بمانند اما از سود بسیار کمی بهره مند شوند.

در همین حال حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت نیز عنوان کرده که نرخ سود سپرده ها بین 7 تا 20 درصد است و باید نرخ سود سپرده های یکساله 17 درصد و 5 ساله 20 درصد باشد. همچنین نرخ سود سپرده های بین 1 تا 5 سال نیز در اختیار بانکهاست.

از سوی دیگر علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت چندی قبل در مورد سود سپرده به عمره گذاران تاکید کرده بود که سود سپرده عمره گذاران همانند سایر سپرده گذاریها و مصوب بانکهاست.

پس از اظهار نظرهای عنوان شده از سوی مسئولان، مشخص است که با وجود گفته مسئولان سود سپرده گذاران عمره همانند سایر سپرده ها نیست و بسیار کمتر از آنان است.

در همین رابطه علی محدث مدیر اداری مالی سازمان حج و زیارت در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد قرار داد سازمان حج با بانکها گفت: تعیین نرخ سود سپرده های عمره بر عهده سازمان حج نیست و در قرارداد موجود نیز عنوان شده که سود سپرده بر عهده بانکها است.

محدث افزود: مقرر شده است که براساس قوانین و مقررات بانکی کشور نرخ سود سپرده عمره گذاران تعیین و پرداخت شود و بانکها موظف به اجرای آن هستند.

مدیر اداری مالی سازمان حج و زیارت تاکید کرد که سازمان حج تعیین کننده سود نیست اما مدافع زائران و عمره گذاران است و اجازه نمی دهد حقی از آنان تضییع شود.

اما سود سپرده های عمره در حالی از سوی بانکها 6 درصد اعلام شد که لیالی رئیس سازمان حج و زیارت زمان اعزام ثبت نام کنندگان جدید را از سال 92 اعلام و عنوان کرد که درصورت افزایش ظرفیت اعزامها این افراد از سال 92 اعزام خواهند شد. با این شرایط افرادی که در بانکها ثبت نام کرده اند اگر در اولویتهای ابتدایی باشند، دو سال حداقل باید منتظر باشند یعنی دو سال پول آنها در بانک باقی خواهد ماند که دراین صورت پرداخت سود 6 درصد نیز به اولویتهای اول نیز غیر منطقی و کم است چه برسد به متقاضیان دیگری که اولویتهای آخر هستند و باید 9 سال برای اعزام به عمره مفرده پشت نوبت باشند و پول آنها نزد بانکها باقی بماند.

از سوی دیگر پرداخت سود 6 درصد شاید در شرایط امروز مبلغ کمی به نظر نرسد اما در سالهای آینده با نرخ تورمی که از سوی بانکها اعلام می شود سالیانه حدود 20 درصد است با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود که با این روند سپرده گذاران با رشد منفی مواجه شوند.

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد تعیین نرخ سود سپرده گذاران عمره به خبرنگار مهر گفت: بحث اعلام نرخ سود سپرده های بانکی کاری کارشناسی است و نیاز به بحث فراوان دارد.

ستار هدایتخواه افزود: مجلس در مورد موضوعاتی که مربوط به مطالبه عمومی است ورود پیدا می کند اما در این خصوص چنانچه فردی شکایتی دارد مراجعه کند و ما بصورت موردی پیگیری خواهیم کرد.

به گفته وی، البته در صورت افرایش مراجعات و ابراز نارضایتی های سپرده گذاران این موضوع را در مجلس پیگیری و از مراجع ذیربط توضیح می خواهیم.

به نظر می رسد اعلام نرخ 6 درصدی برای سپرده های عمره گذاران دور از انصاف باشد و قبل از اینکه تمامی سپرده گذاران به مجلس مراجعه کنند باید در تعیین و اعلام نرخ این سود سپرده از سوی بانکهای ملی و ملت تجدید نظر شود.