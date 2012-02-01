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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

اول اسفند؛ اختتامیه یازدهمین جشنواره حبیب غنی‌پور

اول اسفند؛ اختتامیه یازدهمین جشنواره حبیب غنی‌پور

مراسم پایانی یازدهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان یازدهمین دوره جشنواره ادبی شهید حبیب غنی‌پور همزمان با آیین اختتامیه در بخش‌های «مجموعه داستان» و «رمان آزاد»، «زندگینامه داستانی» و«رمان دفاع مقدس» و «داستان کودک و نوجوان» اول اسفند ماه در تالار سوره حوزه هنری معرفی و تجلیل می‌شوند.

در این جشنواره، 445  عنوان کتاب در بخش‌های مختلف داوری و ارزیابی شدند که در بخش «داستان نوجوان» 107 عنوان اثر، در بخش «داستان کودک» 75 عنوان اثر، در بخش «رمان دفاع مقدس» 30 اثر و در بخش «زندگینامه داستانی دفاع مقدس» 34 عنوان اثر داوری شد.

همچنین در بخش «مجموعه داستان کوتاه بزرگسال» با موضوع آزاد 114 عنوان اثر و در بخش «رمان» با موضوع آزاد نیز 85 عنوان اثر در این دوره از این جشنواه بررسی شد.

مراسم پایانی ساعت 11 صبح روز دوشنبه اول اسفند ماه برگزار می‌شود. 

کد مطلب 1522768

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