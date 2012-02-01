به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان یازدهمین دوره جشنواره ادبی شهید حبیب غنیپور همزمان با آیین اختتامیه در بخشهای «مجموعه داستان» و «رمان آزاد»، «زندگینامه داستانی» و«رمان دفاع مقدس» و «داستان کودک و نوجوان» اول اسفند ماه در تالار سوره حوزه هنری معرفی و تجلیل میشوند.
در این جشنواره، 445 عنوان کتاب در بخشهای مختلف داوری و ارزیابی شدند که در بخش «داستان نوجوان» 107 عنوان اثر، در بخش «داستان کودک» 75 عنوان اثر، در بخش «رمان دفاع مقدس» 30 اثر و در بخش «زندگینامه داستانی دفاع مقدس» 34 عنوان اثر داوری شد.
همچنین در بخش «مجموعه داستان کوتاه بزرگسال» با موضوع آزاد 114 عنوان اثر و در بخش «رمان» با موضوع آزاد نیز 85 عنوان اثر در این دوره از این جشنواه بررسی شد.
مراسم پایانی ساعت 11 صبح روز دوشنبه اول اسفند ماه برگزار میشود.
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