به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در مراسم رونمایی از سایت جدید و لوگوی باشگاه پرسپولیس با گرامی داشتن ایام دهه فجر، تصریح کرد: ما می توانستیم این برنامه را در سالن بزرگتری اجرا و از پیشکسوتان بیشتری دعوت کنیم که در آن حضور داشته باشند، اما در شرایط فعلی و به خاطر بازی های لیگ موفق به انجام این کار نشدیم.

وی با اشاره به راه اندازی سایت جدید باشگاه و همچنین تغییر لوگوی پرسپولیس یادآور شد: از هواداران میلیونی پرسپولیس می‌خواهم تا برای ثبت نام در این پرتال جدید بشتابند. ما جوایز ارزنده‌ای را برای هواداران در نظر داریم، از جمله پنج دستگاه اتومبیل، تعداد زیادی دوچرخه و همچنین چند سفر عتبات عالیات.

رویانیان در ادامه به برنامه های استانداردسازی باشگاه پرسپولیس اشاره کرد و افزود: ما دنبال ایجاد یک باشگاه و تیم حرفه ای هستیم و شبانه روز تلاش خود را معطوف آن کرده ایم.

وی سپس خطاب به عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ که در این برنامه حضور داشت گفت: سعی می کنیم دغدغه شما و دوستانتان را برای استاندارد سازی باشگاه پرسپولیس عملی کنیم و در موعد مقرر باشگاهی را تشکیل بدهیم که در بحث حرفه ای بودن از سایرین جلوتر است.

رویانیان از طراحی یک فرمول برای خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس خبر داد و تاکید کرد: در این فرمول هم نگاه حاکمیت و هم خصوصی سازی مد نظر قرار دارد، به طوری که دیگر شاهد مشکلات گذشته برای واگذاری نیستیم. قطعا در اقتصادی کردن فعالیت باشگاه زودتر از تمام باشگاه ها عمل می کنیم. ضمن اینکه برای تیم‌های پایه یک طرح الماس داریم که بزودی خبرهای خوشی در این باره می شنوید.

وی ادامه داد: ما برای رسیدن به 32 شاخص حرفه ای سازی فوتبال مد نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا شبانه روز تلاش می کنیم. در همین راستا یک برنامه ریزی گسترده برای جذب استعدادها در سطح کشور و با برند باشگاه خواهیم داشت. ما می خواهیم به صورت علمی و فراگیر فعالیت کنیم.

رویانیان در بخش دیگری از صحبت هایش درباره خبرنگاران ورزشی هم گفت: من در حوزه های مختلفی کار کرده ام، اما در هیچ حوزه ای مثل ورزش و فوتبال خبرنگاران فعالی ندیده ام! آنها حتی روزهای جمعه و ساعات پایانی شب کارشان را انجام می دهند. تازه این خبرنگاران برنامه ای به نام نود دارند که خدا را شکر هنوز 100 نشده است!

رویانیان در پایان خاطرنشان کرد: در این روز باید از پیشکسوتان مرحوم باشگاه از جمله صفر ایرانپاک، محراب شاهرخی و مجید سبزی هم یاد کنیم. فردا هم قبل از دربی عکس آنها به نشانه یادبود جلوی تیم حرکت داده می شود.

بعد از صحبت های رویانیان، عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ پشت میکروفون قرار گرفت و پس از گرامی داشت ایام دهه فجر و یاد شهدا، گفت: هر کسی که در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس وظایفش را به خوبی انجام دهد و باعث شادی هواداران شود بزرگترین ثواب ها را برده است، چرا که تمام قوانین اسلام برای ایجاد شادی و آرامش است.

وی ضمن تبریک به باشگاه پرسپولیس بابت تغییر برند تصریح کرد: امیدوارم این باشگاه بتواند برندش را ثبت کند، زیرا بیشترین درآمد باشگاه ها در دنیا از ثبت برند و فروش کالاهای هواداری است. خوشحالم که پرسپولیس به سمت حرفه ای شدن گام بر می دارد و اولین باشگاهی است که لوگوی خود را تغییر می دهد.