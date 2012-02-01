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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

زنگ انقلاب در کرمان طنین انداز شد

زنگ انقلاب در کرمان طنین انداز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: زنگ انقلاب همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر در کرمان به صدا در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ انقلاب صبح چهارشنبه با حضور معاون استاندار کرمان و تنی چند از مسئولین استان کرمان همزمان با ورود تاریخی امام راحل به میهن اسلامی در مدرسه راهنمایی عفاف کرمان نواخته شد.

در این مراسم بعد از تلاوت آیاتی از قرآن مجید پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران برافراشته شد.

اهتزاز پرچم مقدس، پخش سرود ملی به عنوان نمادهای ملی جمهوری اسلامی ایران همراه با همخوانی دانش‌آموزان در سرود ملی و انقلاب از جمله برنامه های این مراسم بود.

زنگ انقلاب به پاس گرامیداشت سی‌ و سومین بهار آزادی در تمامی مدارس استان کرمان نواخته شد.

کد مطلب 1522776

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