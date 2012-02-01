"فرناندو تورس" نیاز به زمان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تورس که 1074 دقیقه است موفق به گلزنی نشده، در بازی سه شنبه با سوانزی که با تساوی یک بر یک به پایان رسید هم نتوانست دروازه حریف را باز کند. ملی پوش اسپانیایی تیم فوتبال چلسی که در ماه ژانویه سال 2011 با مبلغ 50 میلیون پوند از لیورپول به چلسی پیوست در 32 بازی لیگ برتری تنها سه گل زده برای این تیم به ثمر رسانده است.

آندره ویلاس بوآس در گفتگو با "سان" در این خصوص اظهار داشت: دیدیه دروگبا و فرناندو تورس برای حضور در خط حمله با یکدیگر رقابت می کنند. دروگبا در حال حاضر تیم ساحل عاج را در رقابت های جام ملت های آفریقا همراهی می کند و زمانی که بازمی گردد باید ببینیم چقدر خسته است. ما در خصوص تورس هم اعتقاد داریم که این بازیکن نیاز به زمان دارد.