اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، عنوان قهرمانی رقابتهای فوتسال دانشآموزان ناحیه یک آموزش و پرورش شهر قم به تیم فوتسال دانشآموزان شهید باهنر رسید.
در این دوره از رقابتها 27 تیم شرکت کرده بودند که در مرحله مقدماتی در 9 گروه سه تیمی بازیهای خود را به شکل دورهای برگزار کردند که در مسابقه فینال این دوره از رقابتها که در سالن ورزشی ثامن الائمه شهر مقدس قم برگزار شد، تیمهای فوتسال شهید باهنر و مدرسه سیدالشهداء قم برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت با یکدیگر پرداختند که در این مسابقه فوتسالیستهای آیندهدار تیم مدرسه ابتدایی شهید باهنر با نتیجه دو بر یک حریف خود را شکست داده و فاتح این دوره از رقابتها لقب گرفتند.
اما در دیدار ردهبندی برای تعیین تیمهای سوم و چهارم این دوره از مسابقات، تیمهای فوتسال مدرسه رضوی (2) و مدرسه شهید حاج فاطمی مقابل یکدیگر صفآرایی کردند که در این دیدار تیم مدرسه شهید حاج فاطمی با سه گل به برتری دست یافت و سوم شد.
برگزاری رقابت های فوتسال جام شهدای سلفچگان به مناسبت دهه فجر
رقابتهای فوتسال جام شهدای سلفچگان قم به مناسبت فرارسیدن سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران برگزار می شود.
در این مسابقات که دیدارهای مرحله مقدماتی آن به شکل دورهای در گروههای مختلف برگزار میشود، تیمهای مهرگان قلعه چم، سلفچگان، راوه، حسنآباد، پیام نور، جنداب، آریانا اسلامآباد، پاسگاه انتظامی، عنایت بیگ، حاجیآباد، سیاره سبز، حصار سرخ، بسیج جنداب، حسینآباد، فولاد غرب و عوارضی در این دوره از مسابقات با یکدیگر مسابقه می دهند.
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته از سوی مسئولان برگزاری مسابقات، تیمهای شرکتکننده در رقابتهای فوتسال گرامیداشت دهه فجر و یادواره شهدای سلفچگان قم برای کسب عنوان قهرمانی در سالن ورزشی شهدای سلفچگان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
بر اساس قوانین در نظر گرفته شده که به تیمهای شرکتکننده نیز ابلاغ شده است، تاخیر بیش از 10 دقیقه منجر به نتیجه سه بر صفر به نفع تیم حاضر خواهد شد، ضمن اینکه جام قهرمانی با حضور مسئولان شهر سلفچگان و اداره کل ورزش و جوانان قم به تیمهای برتر اهدا میشود.
جدال صبا و فولاد در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال
تیم فوتبال صبای قم در هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به مصاف فولاد خوزستان خواهد رفت.
در حالی که قرار است بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدارسیون فوتبال دیدارهای هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار شود و صبا به مصاف مس سرچشمه کرمان برود، دیدار بعدی این تیم با فولاد خوزستان خواهد بود.
دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روزهای پایانی هفته بعد به انجام می رسد و طی آن صبای قم روز پنجشنبه بیستم بهمن ماه در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف تیم فولاد خوزستان می رود.
قم - خبرگزاری مهر: قهرمانی تیم شهید باهنر در فوتسال دانش آموزان ناحیه یک قم، برگزاری رقابت های فوتسال جام شهدای سلفچگان به مناسبت دهه فجر و جدال صبا و فولاد در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال عناوین مهمترین خبرهای کوتاه ورزشی از استان قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، عنوان قهرمانی رقابتهای فوتسال دانشآموزان ناحیه یک آموزش و پرورش شهر قم به تیم فوتسال دانشآموزان شهید باهنر رسید.
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