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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۳۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: پرهیز از انواع گناه ضرورتی است که لحظه‌ای غفلت از آن، پشیمانی سختی بدنبال دارد، این دوری از گناه باید با اعضا و جوارح مختلف بدن از جمله چشم سر انجام شود.

 آیه روز:

قُل لاَّ أَقُولُ لَکُمْ عِندِی خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلا أَقُولُ لَکُمْ إِنِّی مَلَکٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى إِلَیَّ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الأَعْمَى وَالْبَصِیرُ أَفَلاَ تَتَفَکَّرُونَ.

بگو به شما نمى‏گویم گنجینه‏هاى خدا نزد من است و غیب نیز نمى‏دانم و به شما نمى‏گویم که من فرشته‏ام جز آنچه را که به سوى من وحى مى‏شود پیروى نمى‏کنم بگو آیا نابینا و بینا یکسان است آیا تفکر نمى‏کنید .

سوره انعام، آیه 50

حدیث امروز:

امام صادق (ع)

اَفضَلُ العِبادةُ اِدمانُ التَّفکُّرفی اللهِ و فی قُدرَتهِ.

برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.

جهادالنفس، ح53

کد مطلب 1522793

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