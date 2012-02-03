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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۳۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تصحیح آئین‎نامه سازمان لیگ به خاطر تبعیت از فدراسیون جهانی بود

تصحیح آئین‎نامه سازمان لیگ به خاطر تبعیت از فدراسیون جهانی بود

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با اشاره به مصوبه جدید این سازمان مبنی بر در نظر گرفتن تعداد بردها برای تیم‎های هم امتیاز گفت: به منظور تبعیت از قوانین فدراسیون جهانی، تعداد بردها مهمترین اولویت برای رده‎بندی تیم‏های امتیاز مدنظر قرار می‎گیرد.

منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در آئین‎نامه اولیه سازمان لیگ والیبال تعداد گیم‏های برد و باخت اولویت اول در تعیین رده‏بندی تیم‏های هم امتیاز در نظرگرفته می شد، اظهار داشت: این در حالی است که فدراسیون جهانی در رقابت‎های مختلف از جمله مسابقات جهانی اخیر، تعداد بردها را به عنوان اولویت اول در نظر می‎گیرد و توجه به نتیجه گیم‎ها را در اولویت‎های بعدی قرار می‎دهد.

وی تصریح کرد: همچنین فدراسیون جهانی والیبال به طور مرتب مکاتباتی را با فدراسیون‎های تابعه خود انجام می‎دهد. در یکی از این مکاتبات انجام شده توجه به تعداد بردها در موارد مواجه شدن با هم امتیازی تیم‏ها یادآوری شده بود. به همین دلیل و به منظور تبعیت از قوانین جهانی سازمان لیگ اقدام به تصحیح آئین‏نامه خود در این زمینه کرد.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در مورد هم امتیاز شدن تیم‏ها مثالی را عنوان کرد و گفت: با توجه به شیوه امتیاز دهی جدید اگر تیمی دو بازی را نتیجه سه بر یک ببرد صاحب 6 امتیاز می‏شود تیمی هم که در 6 بازی با نتیجه سه بر دو ببازد همین امتیاز را می‏گیرد. در این موارد باید برای بردها ارزش بیشتری قائل شد تا نتیجه گیم‏ها.

پورحسن با بیان اینکه اجرای این مصوبه باعث عدالت محوری بیشتر در رقابت‏های باشگاهی می‏شود در مورد زمان پایان مسابقات لیگ برتر توضیحی داد و گفت: مرحله پلی‏آف رقابتهای لیگ برتر به صورت 2 از 3 برگزار می شود. بنابراین احتمال دارد تا آخرین روز سال این رقابت‎ها دنبال شود.

کد مطلب 1522803

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