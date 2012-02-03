منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در آئیننامه اولیه سازمان لیگ والیبال تعداد گیمهای برد و باخت اولویت اول در تعیین ردهبندی تیمهای هم امتیاز در نظرگرفته می شد، اظهار داشت: این در حالی است که فدراسیون جهانی در رقابتهای مختلف از جمله مسابقات جهانی اخیر، تعداد بردها را به عنوان اولویت اول در نظر میگیرد و توجه به نتیجه گیمها را در اولویتهای بعدی قرار میدهد.
وی تصریح کرد: همچنین فدراسیون جهانی والیبال به طور مرتب مکاتباتی را با فدراسیونهای تابعه خود انجام میدهد. در یکی از این مکاتبات انجام شده توجه به تعداد بردها در موارد مواجه شدن با هم امتیازی تیمها یادآوری شده بود. به همین دلیل و به منظور تبعیت از قوانین جهانی سازمان لیگ اقدام به تصحیح آئیننامه خود در این زمینه کرد.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در مورد هم امتیاز شدن تیمها مثالی را عنوان کرد و گفت: با توجه به شیوه امتیاز دهی جدید اگر تیمی دو بازی را نتیجه سه بر یک ببرد صاحب 6 امتیاز میشود تیمی هم که در 6 بازی با نتیجه سه بر دو ببازد همین امتیاز را میگیرد. در این موارد باید برای بردها ارزش بیشتری قائل شد تا نتیجه گیمها.
پورحسن با بیان اینکه اجرای این مصوبه باعث عدالت محوری بیشتر در رقابتهای باشگاهی میشود در مورد زمان پایان مسابقات لیگ برتر توضیحی داد و گفت: مرحله پلیآف رقابتهای لیگ برتر به صورت 2 از 3 برگزار می شود. بنابراین احتمال دارد تا آخرین روز سال این رقابتها دنبال شود.
نظر شما