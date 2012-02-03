منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در آئین‎نامه اولیه سازمان لیگ والیبال تعداد گیم‏های برد و باخت اولویت اول در تعیین رده‏بندی تیم‏های هم امتیاز در نظرگرفته می شد، اظهار داشت: این در حالی است که فدراسیون جهانی در رقابت‎های مختلف از جمله مسابقات جهانی اخیر، تعداد بردها را به عنوان اولویت اول در نظر می‎گیرد و توجه به نتیجه گیم‎ها را در اولویت‎های بعدی قرار می‎دهد.

وی تصریح کرد: همچنین فدراسیون جهانی والیبال به طور مرتب مکاتباتی را با فدراسیون‎های تابعه خود انجام می‎دهد. در یکی از این مکاتبات انجام شده توجه به تعداد بردها در موارد مواجه شدن با هم امتیازی تیم‏ها یادآوری شده بود. به همین دلیل و به منظور تبعیت از قوانین جهانی سازمان لیگ اقدام به تصحیح آئین‏نامه خود در این زمینه کرد.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در مورد هم امتیاز شدن تیم‏ها مثالی را عنوان کرد و گفت: با توجه به شیوه امتیاز دهی جدید اگر تیمی دو بازی را نتیجه سه بر یک ببرد صاحب 6 امتیاز می‏شود تیمی هم که در 6 بازی با نتیجه سه بر دو ببازد همین امتیاز را می‏گیرد. در این موارد باید برای بردها ارزش بیشتری قائل شد تا نتیجه گیم‏ها.

پورحسن با بیان اینکه اجرای این مصوبه باعث عدالت محوری بیشتر در رقابت‏های باشگاهی می‏شود در مورد زمان پایان مسابقات لیگ برتر توضیحی داد و گفت: مرحله پلی‏آف رقابتهای لیگ برتر به صورت 2 از 3 برگزار می شود. بنابراین احتمال دارد تا آخرین روز سال این رقابت‎ها دنبال شود.