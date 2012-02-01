صیانت ازدستاوردهای انقلاب اسلامی وظیفه امروز ما است

علیرضا قاسمی فرزاد در نخستین روز ایام الله دهه مبارک فجردر گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم ایران با وابستگی و دلبستگی به خاندان عصمت و طهارت(ع) از برکات آنان بهره مند می شوند و امروز با اطاعت از رهبر فرزانه می توان این ولایت را حفظ کرد؛ امام راحل(ره) در یک مقطع تاریخی حادثه ‌ای را آفریدند که در طول دوران 1400 ساله پس از پیامبر اسلام بی‌ نظیر بود.

وی با بیان اینکه امام راحل(ره) با تلاش خود و رشادتهای ملت همیشه در صحنه ایران قدم به عرصه‌ مبارزه با استکبار گذاشتند، بیان داشت: یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین رژیم هایی که همواره توسط شرق و غرب حمایت می شد، با توکل بر خدا و پشتیبانی ملت با رهبری امام(ره) در راستای اهداف عدالتخواهی و استقلال طلبی از پای درآمد.

این مسئول با بیان اینکه حرکت ماندگار امام خمینی(ره) روح شهامت و شجاعت را در کمترین زمان به کالبد ملت دمید، افزود: پیر و جوان، زن و مرد، همه و همه به عرصه‌ مبارزه آمدند و این همراهی مردم بود که باعث به ثمر رسیدن این حرکت ارزشمند در 22 بهمن سال 1357 شد.

وی ادامه داد: حفظ و صیانت ازدستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی وظیفه سنگینی است که امروز برعهده ما گذاشته شده و یکی از این وظایف، صدور دستاوردهای انقلاب به جهان است و بیداری اسلامی شکل گرفته در کشورهای مسلمان جهان برگرفته از همین دستاوردهاست.

قاسمی فرزاد یادآورشد: انقلاب اسلامی ایران برگرفته از تعالیم انسان سازاسلام در سایه ائمه اطهار(ع) و ولایت فقیه توسط حضرت امام خمینی (ره) است.