اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه کاراته استان همدان برای اعزام به مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته کشور در شهر بهار برگزار شد.

در این مسابقات که در چهار رده نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان برگزار شد در کاتای انفرادی نوجوانان امین عاقلان خو، در رده سنی جوانان سجاد ضرغامی و در کومیته انفرادی نوجوانان در وزن 52 کیلوگرم پیمان کرمی‌، در وزن 70 کیلوگرم مرتضی یادگاری و بالای 70 کیلوگرم محمدسجاد ملکی انتخاب شدند.

در کومیته انفرادی جوانان در وزن 55 کیلوگرم سعید نجفی، در وزن 61 کیلوگرم علیمراد علیان، در وزن 68 کیلوگرم میلاد مرادی و در وزن 76 کیلوگرم صادق حمزه‌ای و بالای 76 کیلوگرم علی کوثری برگزیده شدند.

در کومیته انفرادی امید در وزن 55 کیلوگرم مهدی حاتمیان، در وزن 68 کیلوگرم امین طاهری، در وزن 78 کیلوگرم مصطفی خسروی و بالای 78 کیلوگرم حمید اسفندیاری انتخاب شدند.

در کومیته انفرادی بزرگسالان در وزن 55 کیلوگرم رضا ساز جینی، در وزن 60 کیلوگرم سعید بهرامی، در وزن 75 کیلوگرم ناصر سلطانی و در وزن 84 کیلوگرم بهرام قادری و بالای 84 کیلوگرم عرفا رشیدی به ترتیب مقام‌های اول هر وزن را به خود اختصاص دادند و از بین برگزیدگان یک تیم به عنوان تیم ملی کاراته استان به مسابقات کشور اعزام خواهند شد.

چهار جودوکار همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

چهار جودوکار همدانی از سوی کادر فنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

محمدحسن نجفی، فتح الله فریدی وثوق، حمیدرضا کریمی ناصر و علیرضا کریمی ناصر چهار جودوکار همدانی هستند که در رده سنی بزرگسالان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

این چهار جودوکار در مسابقات انتخابی تیم ملی که اخیرا برگزار شد، با برتری مقابل حریفان خود به عضویت تیم ملی در آمدند.

ملی پوشان همدانی جودو کشور قرار است به عنوان تیم الف به مسابقات آسیایی که در ماه جاری به میزبانی کشور تایلند برگزار می شود، اعزام شوند.

دانش آموزان همدانی به اردوی تیم ملی دو صحرانوردی اعزام شدند

رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش همدان گفت: پنج نفر از دانش آموزان استان همدان به اردوی تیم ملی دو صحرا نوردی اعزام شدند.

مجید حمدیه افزود: سه دانش آموز دختر و دو دانش آموز پسر به همراه معلم تربیت بدنی استان همدان به عنوان مربی اردوی تیم ملی دانش آموزان کشور برای اعزام به مسابقات جهانی مالت دعوت شدند.

وی اضافه کرد: خلیل کلهر از شهرستان نهاوند، ابوطالب نجفی از شهرستان بهار، زینب احدی، سمیه شمس و آرزو امینی از همدان پنج دانش آموزاعزام شده به مسابقات جهانی دو صحرا نورد کشور مالت هستند.

نفرات برتر مسابقات آمادگی جسمانی دانش آموزان همدانی معرفی شدند

رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: نفرات برتر مسابقات آمادگی جسمانی بیست و نهمین دوره مسابقات ورزشی استان همدان ویژه بزرگداشت دهه فجر و یادواره شهدای دانش آموزان استان معرفی شدند.

مجید حمدیه افزود: این دوره از مسابقات در رشته آمادگی جسمانی با حضور 47 نفر از دانش آموزان برگزار شد.

وی اظهار داشت: تعداد هشت تیم از ناحیه یک و دو همدان، ملایر، نهاوند، اسد آباد، جوکار، فامنین و خزل در این دوره از مسابقات حضور داشتند.

حمدیه در ادامه گفت: محمد مهدی رضایی از ناحیه دو همدان مقام اول، امین طاهری از ملایر مقام دوم و محمد حسام گروسیان از نهاوند مقام سوم را در بین متولدان سال 79 کسب کردند.

وی اضافه کرد: احمد رضا اسفند آبادی از اسد آباد مقام اول، میثم جباری از اسد آباد مقام دوم و محمد رضا غپان وری از نهاوند مقام سوم را در بین متولدان 80 کسب کرد.

رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان اضافه کرد: رامین خرندی از ملایر نفر اول،سبحان بختیاری ازملایر نفر دوم و مهدی زندی از جوکار نفر سوم متولدان سال 81 شدند.

وی همچنین گفت: در نفرات برتر تیمی ناحیه دو همدان مقام اول، ملایر مقام دوم و نهاوند مقام سوم نفرات تیمی مسابقات ورزشی آمادگی جسمانی را کسب کردند.

کوهنورد ملایری قله کلیمانجارو را فتح کرد

کوهنورد ملایری در صعود موفق خود، قله کلیمانجارو واقع در کشور تانزانیا را فتح کرد.

قله کلیمانجارو به عنوان بلندترین کوه قاره آفریقا با پنج هزار و 895 متر ارتفاع آتشفشانی نیمه خاموش است که در کشور تانزانیا و در مرز کشور کنیا قرار دارد.

کلیمانجارو به لحاظ ارتفاع جزو قلل هفتگانه دنیا به شمار می‌رود.

محمد رضا گل زردی، کوهنورد باتجربه ملایری اوایل هفته جاری موفق شد این قله را به همراه گروهی از کوهنوردان تهرانی فتح کند.

این گروه از کوهنوردان کوهنوردان ابتدا به کشور کنیا رفته و سپس به کشور تانزانیا عزیمت کردند و به مدت دو روز و با تلاش بی وفقه موفق به فتح قله کلیمانجارو شدند.