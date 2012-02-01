برگزاری لیگ والیبال مازندران/ اجرای 10 مسابقه در دو روز

معصومه قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین دوره مسابقات لیگ والیبال جوانان مازندران، به صورت متمرکز 21 و22 بهمن ماه در بابلسر برگزار می شود.

وی افزود: در مرحله نخست این مسابقات 10 مسابقه در دو روز به میزبانی هیئت والیبال بابلسر برگزار می شود.

رئیس هیئت والیبال مازندران با بیان اینکه برگزاری مسابقات لیگ والیبال جوانان مازندران پس از توقفی 13 سال از سال گذشته آغاز و امسال مطابق پیش بینی برگزار می شود، افزود: برگزاری منظم این مسابقات در تقویت تیم های باشگاهی و تیم منتخب استان در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور تاثیر مثبت دارد.

قلی زاده اضافه کرد: هنوز میزبان مرحله دوم مسابقات مشخص نشده و پس از مسابقات مرحله اول اعلام خواهد شد.

وی یادآور شد: در نخستین دوره مسابقات لیگ والیبال جوانان مازندران، تیم بابلسر میزبان دوره دوم این مسابقات مقام قهرمانی را کسب کرده بود.