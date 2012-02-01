نمایشگاه کتاب فجر در ریگان برپا شد

حجت الاسلام منصور نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه بزرگ کتاب فجر در اولین روز از ایام الله دهه فجر در ریگان افتتاح شد.

حجت الاسلام نعمتی ادامه داد: این نمایشگاه به منظور ارائه آثار امام خمینی(ره ) و انقلاب شکوهمند اسلامی و دستاوردهای آن

راه اندازی شده است.

وی با اشاره به وجود 15 غرفه در نمایشگاه مذکور افزود: در این نمایشگاه بیش از پنج هزار جلد کتاب در زمینه زندگینامه امام راحل(ره )، آثار امام و دستاوردهای انقلاب برای علاقمندان عرضه شده است.

این مسئول با اشاره به اشاره به تخفیف 50 درصدی فروش کتاب در این نمایشگاه گفت: علاقمندان می توانند از امروز به مدت 10 روز از نمایشگاه بازدید کنند.