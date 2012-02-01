لوگوی جدید باشگاه پرسپولیس رونمایی شد/ 33 جایزه ویژه برای هواداران

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست امروز که در محل باشگاه پرسپولیس که عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ، محمد رویانیان مدیرعامل، جمشید زارع قائم مقام، تنی چند از مسئولان این باشگاه و اهالی رسانه‌‌های گروهی برگزار شد از لوگوی جدید باشگاه پرسپولیس پرده برداری شد.

همچنین اعلام شد به مناسبت سی و سومین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی از 33 هوادار این باشگاه که در این مدت و تا 22 بهمن ماه در سایت جدید این باشگاه ثبت نام ‌کنند طبق قرعه کشی به آنها جوایز نفیسی اهدا شود. در این بین 5 خودرو و مابقی آن کمک هزینه سفر به عتبات عالیات از طرف باشگاه به هواداران برنده خوش‌شانس اهدا می شود.