14 هزار مترمربع از دیوارهای قم نقاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل وفایی با اشاره به اجرایی شدن طرح نقاشی و رنگ آمیزی دیوارهای قم اظهار کرد: این طرح با مشارکت هنرمندان فعال استان قم در حال انجام است و همچنان ادامه خواهد داشت.



وی با بیان اینکه اجرای این طرح در زیباسازی شهری تأثیر بسزایی دارد، گفت: طرح‌های متنوعی برای نقاشی و رنگ آمیزی دیوارها در حال بررسی است و این طرح با قدرت اجرایی می‌شود تا با گسترش آن، جایگاه زیباسازی ارتقا یابد.



وفایی ادامه داد: دیوارهای مشرف به معابر عمومی به 3 دسته تقسیم می‌شوند؛ بخشی از آنها از بقایای تخریب ساختمان‌های در مسیر طرح‌های شهری هستند که باید طرح خاصی بر روی این دیوارها کار شود. بخش عمده‌ای از دیوارها آجری بوده و قابلیت اجرای نقاشی دیواری با تکنیک‌های بالا را ندارند و در این موارد رنگ آمیزی با اجرای طرح‌های ساده مد نظر است. بخش دیگری از دیوارها به خاطر زیرسازی خوبی که دارند ارزش نقاشی دیواری با کیفیت مطلوب را دارند.



وی تصریح کرد: هر چه از اجرای این طرح می‌گذرد طرح‌های زیباتری در کمیته هنری سازمان زیباسازی بررسی می‌شود.



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم اظهار داشت: ارزیابی تخصصی از شیوه اجرای طرح نقاشی و رنگ آمیزی دیوارها با حضور هنرمندان متخصص در کمیته هنری این سازمان انجام می‌شود.



وفایی از شهروندان خواست برای اعلام پیشنهادات و ارزیابی این طرح، با سامانه 137 شهرداری قم ارتباط برقرار کنند.

