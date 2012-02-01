انتخابات مجلس برای دشمن نفس گیر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران در حاشیه مراسم 12 بهمن سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) به میهن اسلامی، با اشاره به حساسیت انتخابات پیش رو اظهار داشت: این خیزش و انگیزه شاد یو نشاط در فضای اجتماعی جامعه ثابت کرده که هر وقت دشمن بخواهد ما را در تنگنا قرار دهد واکنش و عکس العمل ملت ما پویا تر می شود.

وی در ادامه افزود: در 12 بهمن ماه امسال به یاری خداوند یک برگ زرین دیگر ملت ایران بر افتخارات خود می افزاید.

استاندار تهران با اشاره به تنوع و تکثر کاندیداها گفت: تنوع و تکثر کاندیداها در این دوره جنب و جوش مردم را برای انتخاب کاندیدای اصلح بیشتر کرده است.

تمدن با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران همواره برنامه هایی را بر علیه کشورمان در آستانه انتخابات طراحی کرده اند، گفت: دشمن در رسانه های خود تلاش می کند تا این موضوع را القا کند تا مشارکت مردم در انتخابات مجلس پایین خواهد بود اما همیشه تودهنی ملت به آنها شرایط را برعکس کرده است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران افق روشنی را در پیش روی خود دارد، گفت: مردم در این انتخابات با اراده خود حماسه با شکوهی را رقم خواهد زد و انتخابات نهمین دور مجلس برای دشمنان نفس گیر خواهد بود.