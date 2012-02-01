قرآن بالاترین پناهگاه انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح کرسی تلاوت در مسجد حضرت موسی بن جعفر(ع) دامغان برگزار شد افزود: خداوند همه انسان ها را به اندازه توانایی، علم و معرفت آنها مورد ابتلا و امتحان قرار می دهد و ثواب خودش را در قالب پیروزی بندگان در امتحانات به آنها عطاء خواهد کرد.

وی با تبریک حلول ماه ربیع الاول و آغاز هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه و واقعه لیله المبیت گفت: امیر المومنین علی(ع) با خوابیدن در بستر پیامبر اکرم(ص) و نجات جان ایشان در این امتحان بزرگ پیروز و افتخار نزول آیه ای در قرآن کریم را به خود اختصاص داد.

تقوی خواستار حضور جدی و باشکوه عموم مردم در این طرح شد و اظهار داشت: باید از این طرح ها و فرصت های جاری کمال بهره و استفاده را برد و در راستای ارتقاء بینش قرآنی تلاش کرد.

طرح کرسی تلاوت هر هفته شب های پنج شنبه در مسجد موسی بن جعفر(ع) بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.