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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

تقوی:

قرآن بالاترین پناهگاه انسان است

قرآن بالاترین پناهگاه انسان است

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان گفت: قرآن کریم بالاترین پناهگاه انسان در برابر شیطان و منجی بشریت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح کرسی تلاوت در مسجد حضرت  موسی بن جعفر(ع) دامغان برگزار شد افزود: خداوند همه انسان ها را به اندازه توانایی، علم و معرفت آنها مورد ابتلا و امتحان قرار می دهد و ثواب خودش را در قالب پیروزی بندگان در امتحانات به آنها عطاء خواهد کرد.

وی با تبریک حلول ماه ربیع الاول و آغاز هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه و واقعه لیله المبیت گفت: امیر المومنین علی(ع) با خوابیدن در بستر پیامبر اکرم(ص) و نجات جان ایشان در این امتحان بزرگ پیروز و افتخار نزول آیه ای در قرآن کریم را به خود اختصاص داد.

تقوی خواستار حضور جدی و باشکوه عموم مردم در این طرح شد و اظهار داشت: باید از این طرح ها و فرصت های جاری کمال بهره و استفاده را برد و در راستای ارتقاء بینش قرآنی تلاش کرد.

طرح کرسی تلاوت هر هفته شب های پنج شنبه در مسجد موسی بن جعفر(ع) بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

کد مطلب 1522847

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