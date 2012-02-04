فرهنگ انتخابات در کلام رهبری تبلور دارد/ داشتن اخلاق اسلامی شرط اول انتخاب

حجت الاسلام سید محمد میربد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 90 در پیش داریم، اظهار داشت: در این انتخابات بناست که مردم کشور و مردم استان چهار محال و بختیاری بار دیگر با حضورشان در این عرصه سرنوشت ساز گام دیگری را در مسیر توسعه سیاسی فرهنگی و اجتماعی کشور بردارند.

وی افزود: در واقع حضور مردم در عرصه انتخابات به طور مستقیم بر توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تاثیر گذار است و چگونگی حضور، نگاه اسلامی ما را در جامعه جهانی و در تعاملش با کشورهای منطقه و نیز تاثیر در جهتگیری سیاستهای منطقه ای و سیاستهای جهانی بسیار موثر است.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در واقع امروزهر رای که داده شود وحضور تک تک افراد قطعا در سرنوشت کشور وهم در نظام اسلامی ما و هم در دنیا نقش بسزایی دارد وما اعتقادمان بر این است که مجلس سیاستهای داخلی و خارجی کشور را به صورت قانون و به صورت قوانین موضوعه ابلاغ کند و سیاستهای کشور و تصمیماتی که در کشور گرفته می شود چه خرد و چه کلان بستگی به قوانین مجلس دارد.

حجت الاسلام سید محمد میربد با بیان اینکه اهمیت مجلس را در یابیم و بفهمیم که جایگاه مجلس کجاست، بیان داشت: اگر در مملکتی زندگی می کردیم که وجود مجلس آن با عدم وجودش برابر بود و کارایی لازم را نداشت و تاثیر گذاری مناسب نداشت، آن وقت می توانستیم نتیجه بگیریم که در انتخابات مجلس هم حضور افراد خیلی موثر نیست و فرقی نمی کند که شرکت بکنند یا نه.

وی ادامه داد: اما چون در نظام اسلامی ما مجلس جزو ارکان تصمیم گیری و سیاست گذاری نظام است و می تواند خیلی موثر باشد و در قانون اساسی ما مجلس به عنوان نقش محوری در راهبرد نظام کشور معرفی شده از این رو باید و حتما شرکت در انتخابات را مد نظر قرار بدهیم.

حجت الاسلام سید محمد میربد بیان داشت: با شرکت و حضور حد اکثری در انتخابات، مجلس هم تقویت شود و قاعدتا مجلسی که با رای حداکثری روی کار بیاید با مجلسی که با رای کمتری ورود داشته باشد کاملا متفاوت است.

وی ادامه داد: بالاخره پشتوانه مجلس رای مردم و خود مردم هستند و مجلس هم می تواند رئیس جمهور را استیضاح کند و می تواند وزرای رئیس جمهور را استیضاح و از آنها سئوال کند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری یادآورشد: مجلس می تواند سیاستهای خارجی را تعیین و می تواند معیشت مردم و اقتصاد مردم را جهت دهی کند.

وی بیان داشت: مجلسی که به نوعی قدرت مانور در تمام حوزه های زندگی افراد را داشته باشد، اگر قوی باشد قوی بودنش نیز به پشتوانه مردم است و هرچه این پشتوانه قوی تر باشد مجلس هم بهتر می تواند فعالیت داشته باشد ومجلسی که رای کمتری پشت آن باشد قاعدتا همیشه با این مساله مواجه هستند که پشتوانه ندارد، عقبه ندارد و آن برش لازم را هم نخواهد داشت.

حجت الاسلام سید محمد میربد با اشاره به این اینکه جهت مردم برای اینکه نگاهشان چگونه باشد و نظرشان به کدام یک از افرادی که تائید صلاحیت شده اند است، اظهار داشت: به نظر ما کسانی که تائید صلاحیت شده اند صلاحیت لازم برای رفتن به مجلس را دارند اما در نهایت این مردم هستند که انتخاب می کنند کدام یک از اینها مناسب تر هستند و بهترمی توانند ارائه خدمت بکنند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: برای اینکه نظر مردم چه باشد در مرحله اول باید همه با گرایشهای مختلف در این عرصه شرکت کنیم چون هم اینکه ایرانی هستیم و می خواهیم که کشورمان در بین کشورهای دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد و هم اینکه مسلمان هستیم و می خواهیم نظام اسلامیمان را تقویت کنیم.

قرآن، روایات اهل بیت، ولی فقیه و مراجع معیارهای انتخاب کاندیدا

وی ادامه داد: از این بابت که همه باید شرکت کنند اما اینکه به چه شخص یا فردی گرایش داشته باشیم باید در درجه اول معیار داشته باشیم و معیار ما قرآن و روایات اهل بیت(ع) است.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: معیار ما نظر ولی فقیه و مراجعمان است.

حجت الاسلام سید محمد میربد یادآور شد: فردی که روحیاتش مسائل اخلاقی را ندارد قاعدتا شخص مناسبی نیست وشخصی که حقوق مردم را ضایع می کند، اهل دروغ است و صداقت ندارد، امانت دار نیست و فردی که ضروریات اخلاقی را رعایت نمی کند مناسب برای انتخاب مردم نیست.

وی اذعان داشت: مردم باید در نگاه اول از آن منصرف شوند، هرچند که خوب حرف بزند ارتباطات اجتماعی زیاد داشته باشد اینها ملاک نیست.

داشتن اخلاق اسلامی شرط اول انتخاب

وی یادآورشد: شاید در نظامهای دیگر اخلاق اهمیتی نداشته باشد اما در نظام اسلامی مرحله اول اخلاق است یعنی باید اول اخلاق اسلامی داشته باشیم اگر اخلاق اسلامی داشته باشد این شرط لازم است ولی کافی نیست، یعنی شاید خیلی از افراد باشند که از نظر اخلاقی در یک سطح باشند پس باید به سراغ معیارهای بعدی برویم.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه داشتن اخلاق شرط اول است، بیان داشت: توانمند تر بودن، سواد بیشتر و تحصیلات بهتری داشتن و با نهادهای حوزوی و دانشگاهی ارتباط بیشتر داشتن را در انتخاب شخص برای مجلس در نظر بگیریم.

وی علم به قانون و قوانین کشوروعلم به وضعیت روز کشور و... از شرایط بعدی برای انتخاب عنوان کرد.

حجت الاسلام سید محمد میربد ادامه داد: پس آنچه که برای ما مهم است فرهنگ است که فرهنگ ما ایجاد می کند حضور حداکثری داشته باشیم و بعد فرهنگ انتخاب است که چه کسی را انتخاب کنیم که بر اساس اعتقاداتمان در حوزه اخلاق است یعنی در درجه ی اول باید نماینده ما اخلاق دار باشد و در مرحله دوم سیاست مدار باشد، قانون مدار باشد و نسبت به مدیریت کشور اطلاع و اگاهی داشته باشد.

دیدگاه ورود نماینده به کارهای اجرایی دیدگاه و فرهنگی غلط

وی گفت: اینکه بعضی از مردم انتظار دارند که نماینده شان به کارهای اجرایی ورود پیدا کند متاسفانه این فرهنگ فرهنگ غلطی است هیچکس از نماینده مجلس انتظار اجرایی ندارد و نماینده مجلس باید به گونه ای قوانین را وضع کند که چرخ مملکت به راحتی توسط مجریان اداره شود.

وی یادآور شد: نماینده مجری نیست ولی مجری را مدیریت می کند و خود نماینده هیچگاه نمی تواندکارخانه بسازد، راه بسازد، تاسیسات کشور را خودش تعیین کند و هیچگاه نمی تواند مسجد و حسینیه و ورزشگاه بسازد، اما می تواند قوانین را به شکلی مدیریت کند که مدیر اجرایی به راحتی بتواند مدرسه سازی کند یا سد سازی کند و به راحتی بتواند در حوزه کشاورزی، صنعت و حوزه فرهنگ و تمام حوزه ها اقدام مناسب را داشته باشد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در واقع آنچه می تواند مورد نظر ما قرار بگیرد فرهنگ انتخابات است که می توان گفت فرهنگ انتخابات و شرکت در انتخابات در کلام رهبری تبلور دارد.

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