طیبه سادات بقایی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مجموعه شعر گفت: در این کتاب مجموعهای از 130 رباعی را با موضوعات مختلف اجتماعی آوردهام که نخستین مجموعه شعرم نیز به شمار میرود.
وی افزود: در این مجموعه نگاه خاصی به دغدغههای زنان داشته و اغلب رباعیهایم را نیز حول این محور و نیز موضوع عشق و مشکلات و دغدغههای انسان امروز سرودهام.
این شاعر در ادامه با اشاره به تجربه خود در سرودن شعر در قالبهای مختلف کلاسیک از جمله غزل گفت: مدتی است به قالب رباعی روی آوردهام البته نه به این دلیل که از قالب غزل خسته باشم بلکه دوست دارم این قالب را نیز تجربه کنم و این کتاب حاصل نخستین تجربههای من در این قالب شعر فارسی است.
به گفته این شاعر، عاطفه سرشار، زبان نو و ساختار محکم رباعی ها از برجستگیهای این مجموعه رباعی به شمار میرود.
طیبه سادات بقایی برگزیده جایزه ادبی خیام در قالب رباعی و از فعالان ادبی استان یزد است.
مجموعه رباعی «رابعه، رباعی، باران» را انتشارات شاملو در شمارگان 1000 نسخه و در 70 صفحه منتشر میکند.
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