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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

«رابعه، رباعی، باران» منتشر می‌شود

«رابعه، رباعی، باران» منتشر می‌شود

نخستین مجموعه رباعیات طیبه سادات بقایی اردکانی با عنوان «رابعه، رباعی، باران» منتشر می‌شود.

طیبه سادات بقایی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مجموعه شعر گفت: در این کتاب مجموعه‌ای از 130 رباعی را با موضوعات مختلف اجتماعی آورده‌‌ام که نخستین مجموعه شعرم نیز به شمار می‌رود.

وی افزود: در این مجموعه نگاه خاصی به دغدغه‌های زنان داشته و اغلب رباعی‌هایم را نیز حول این محور و نیز موضوع عشق و مشکلات و دغدغه‌های انسان امروز سروده‌ام.

این شاعر در ادامه با اشاره به تجربه خود در سرودن شعر در قالب‌های مختلف کلاسیک از جمله غزل گفت: مدتی است به قالب رباعی روی آورده‌ام البته نه به این دلیل که از قالب غزل خسته باشم بلکه دوست دارم این قالب را نیز تجربه کنم و این کتاب حاصل نخستین تجربه‌های من در این قالب شعر فارسی است.

به گفته این شاعر، عاطفه سرشار، زبان نو و ساختار محکم رباعی ها از برجستگی‌های این مجموعه رباعی به شمار می‌رود.

طیبه سادات بقایی برگزیده جایزه ادبی خیام در قالب رباعی و از فعالان ادبی استان یزد است.

مجموعه رباعی «رابعه، رباعی، باران» را انتشارات شاملو در شمارگان 1000 نسخه و در 70 صفحه منتشر می‌کند.

کد مطلب 1522860

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