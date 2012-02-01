طیبه سادات بقایی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مجموعه شعر گفت: در این کتاب مجموعه‌ای از 130 رباعی را با موضوعات مختلف اجتماعی آورده‌‌ام که نخستین مجموعه شعرم نیز به شمار می‌رود.

وی افزود: در این مجموعه نگاه خاصی به دغدغه‌های زنان داشته و اغلب رباعی‌هایم را نیز حول این محور و نیز موضوع عشق و مشکلات و دغدغه‌های انسان امروز سروده‌ام.

این شاعر در ادامه با اشاره به تجربه خود در سرودن شعر در قالب‌های مختلف کلاسیک از جمله غزل گفت: مدتی است به قالب رباعی روی آورده‌ام البته نه به این دلیل که از قالب غزل خسته باشم بلکه دوست دارم این قالب را نیز تجربه کنم و این کتاب حاصل نخستین تجربه‌های من در این قالب شعر فارسی است.

به گفته این شاعر، عاطفه سرشار، زبان نو و ساختار محکم رباعی ها از برجستگی‌های این مجموعه رباعی به شمار می‌رود.

طیبه سادات بقایی برگزیده جایزه ادبی خیام در قالب رباعی و از فعالان ادبی استان یزد است.

مجموعه رباعی «رابعه، رباعی، باران» را انتشارات شاملو در شمارگان 1000 نسخه و در 70 صفحه منتشر می‌کند.