54 هزار نفر در خراسان رضوی ناظر بر انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد غفاری، ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه گردهمایی توجیهی اعضای هیئت های بازرسی انتخابات شهرستان تابعه استان که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 52 هزار و 547 نفر نیز پای صندوق های رای حضور خواهند داشت.

غفاری با بیان اینکه 21 هزار و 600 نفر اعضای اصلی هستند که در سر صندوق های رای حضور دارند، ادامه داد: 3 هزار و 91 نفر به عنوان نماینده فرمانداری ها، 3 هزار و 91 نفر ناظر و 12 هزار و 36 نفر از اعضای هیئت نظارتی هستند که در برگزاری انتخابات همکاری می کنند.

مجلس نهم تامین کننده 10 سال گفتمان کشور خواهد بود

وی با بیان اینکه مجلس نهم تامین کننده 10 سال گفتمان کشور خواهد بود اظهار کرد: باید بر این اساس جریان های فکری و کاندیداها به عنوان بازیگران انتخابات جایگاه مجلس را حفظ کنند و با قانون گرایی، اخلاق گرایی و عدم وابستگی به قدرت و ثروت به سالم برگزار شدن انتخابات کمک کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی با اشاره به بازرسان انتخاباتی اظهار کرد: بازرسان انتخاباتی باید با انجام درست وظیفه خویش در راستای برگزاری انتخابات هماهنگ باشند.

غفاری تاکید کرد: در استان خراسان رضوی کوچک ترین ناهماهنگی میان ناظر و مجری نباید انجام شود زیرا باید این دوره از انتخابات به دلیل شرایط حساس کشور بدون هیچ نقصی برگزار شود.

وی افزود: به دلیل اینکه استان خراسان رضوی یک استان تلفیقی و مرزی است باید برای برگزاری انتخابات وحدت و انسجام اسلامی در راستای حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای حفظ شود.

غفاری با بیان این مطلب که بازیگران اصلی صحنه انتخابات مردم هستند گفت: مشروعیت نظام اسلامی از ولایت فقیه و تکیه به پشتوانه مردمی نشات می گیرد.