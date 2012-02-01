مراسم نمادین ورود امام(ره) در فرودگاه عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صبح چهارشنبه در مراسم نمادین ورود حضرت امام(ره) در روز 12 بهمن‌ماه در فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس عسلویه اظهار داشت: خیزش موج بیداری اسلامی در کشورهای جهان اسلام از بصیرت ملت ایران سرمشق گرفته‌ است.

مسعود نصوری انقلاب اسلامی ایران را الگویی برای کشورهای اسلامی دانست و ادامه داد: حرکت ملت ایران با توکل بر خدا بوده و همین توکل سبب شد تا فرصت‌هایی از جانب خدا ایجاد شود که به پیروزی و موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی منتج شد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: یکی از بهترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ، خودباوری در صنعت نفت است که باعث شده تا وابستگی‌ها به خارج قطع شود و سربلندی و سرافرازی نظام را در این عرصه شاهد باشیم.

وی به پیروی مردم از بنیانگذار کبیر انقلاب در جهاد سیاسی اشاره کرد و گفت: در ان زمان این جهاد سیاسی باعث شد تا استقلال و آزادی محقق شود و هم اکنون هم با پیروی از مقام معظم رهبری در میدان جهاد اقتصادی حاضر می‌شویم تا در این عرصه نیز شاهد موفقیت‌ها نظام باشیم.

نصوری با اشاره به قرار گرفتن منطقه ویژه پارس در آستانه یک تحول عظیم اضافه کرد: در راستای عمل به شعار جهاد اقتصادی با توسعه زیرساخت‌ها در حوزه های عملیاتی پارس جنوبی و پارس کنگان به جایگاه ویژه‌ای در صنعت نفت و گاز دست خواهند یافت.

مراسم گرامیداشت سی و سومین فجر انقلاب اسلامی در منطقه ویژه پارس، با برگزاری مراسم استقبال نمادین ورود حضرت امام (ره) با حضور مدیرعامل منطقه ویژه پارس، امام جمعه و بخشدار عسلویه، برخی مدیران و کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در پارس جنوبی، مسئولان و مقامات محلی در فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه برگزار شد.