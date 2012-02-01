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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

شاهرود قهرمان مسابقات شنای دانشجویان منطقه چهار شد

شاهرود قهرمان مسابقات شنای دانشجویان منطقه چهار شد

شاهرود-خبرگزاری مهر: دانشگاه صنعتی شاهرود مقام قهرمانی مسابقات شنای دانشجویان دختر دانشگاههای منطقه چهار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که صبح روز چهارشنبه با قهرمانی تیم دانشگاه صنعتی شاهرود به پایان رسید تیم های دانشگاه های مازندران و سمنان نیز به ترتیب حائز کسب مقام های دوم و سوم شدند.

در این مسابقات 18دانشجو از دانشگاه های صنعتی شاهرود، مازندران و سمنان در رشته های 50 متر آزاد،100 متر پشت،50 متر پروانه و 50×4 متر مختلط به رقابت پرداختند.

این مسابقات به مدت سه روز در استخر نشاط دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

نفرات برتر این مسابقات به یازدهمین المپیاد ورزشی شنا که در بیرجند برگزار خواهد شد اعزام خواهند شد.

سهمیه در نظر گرفته شده برای شرکت در این المپیاد برای تیم اول تعداد هفت نفر، تیم دوم پنج نفر و برای تیم سوم دو نفر است.

کد مطلب 1522873

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