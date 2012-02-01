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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

فرودگاه یزد میزبان خاطرات 12 بهمن/ جشنهای انقلاب در یزد آغاز شد

فرودگاه یزد میزبان خاطرات 12 بهمن/ جشنهای انقلاب در یزد آغاز شد

یزد - خبرگزاری مهر: فرودگاه شهید صدوقی یزد صبح امروز بار دیگر خاطره ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی و پیاده شدن ایشان از هواپیما را برای مردم به تصویر کشید.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارنشبه جمعی از مردم و مسئولان یزد در فرودگاه شهید صدوقی یزد گردهم آمدند تا دوباره خاطره فرودگاه مهرآباد و حرکت امام از هواپیما به سمت مردم را در 12 بهمن در ذهن خود تداعی کنند.

تمثال امام راحل امروز بر دستان سربازان انقلاب اسلامی در استان یزد و در فرودگاه شهید صدوقی به یاد روزهای انقلاب از هواپیما به پایین آورده شد و همزمان با این ورود نمادین، سرودهای انقلابی در فضای فرودگاه طنین انداز شد.

گروه سرود ملی سپاه الغدیر استان یزد با نواختن مارش سرود جمهوری اسلامی ایران فضای روزهای اول انقلاب را دوباره به تصویر کشید.

حرکت تمثال امام از فرودگاه شهید صدوقی با رژه موتورسواران همراه بود و ادامه این مراسم در گلزار شهدای خلد برین با حضور مسئولان برگزار شد.

امروز همچنین از ساعات اولیه صبح جشن انقلاب در همه مدارس استان یزد برگزار شد و زنگ های گلبانگ انقلاب در تمامی مدارس با حضور مسئولان به صدا درآمد.

امروز یزد، تفت، میبد، اردکان، صدوق، مهریز، طبس، بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه در مدارس، مساجد، ادارات و ... خود شاهد برگزاری جشن های انقلاب بودند.

بهره برداری از طرح های عمرانی نیز از امروز در سراسر استان یزد با برگزاری مراسم های ویژه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1522875

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