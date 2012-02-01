پرورش ماهیان زینتی در خراسان جنوبی 8 برابر افزایش یافت

غلامرضا هادربادی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه در دولت نهم و دهم تولید آبزیان سردآبی و گرم آبی استان از 162 تن به 650 تن در سال رسیده است، اظهار داشت: همچنین طی این مدت تولید ماهیان زینتی از صفر به 60 هزار قطعه در سال افزایش داشته است.

وی توسعه استخرهای دو منظوره را از سیاست های زیر بخش شیلات استان عنوان کرد و بیان داشت: اشتغال ایجاد شده در بخش آبزی پروری در ابتدای دولت نهم 38 نفر بوده که هم اکنون به 715 نفر افزایش یافته است.

هادربادی با بیان اینکه تعداد طیور استان از پنج میلیون و 434 هزار قطعه به هشت میلیون و 300 هزار قطعه در سال افزایش یافته است، افزود: مرغداری های گوشتی استان نیز از 298 واحد با ظرفیت چهار هزار و 287 قطعه به 508 واحد با ظرفیت شش هزار و 800 قطعه در سال افزایش یافته است.

افزایش مرغداریهای تخمگذار استان به 22 واحد

وی ادامه داد: طی این مدت تعداد مرغداریهای تخمگذار استان از 13 واحد با ظرفیت 287 هزار قطعه به 22 واحد با ظرفیت 700 هزار قطعه در سال رسیده است.

هادربادی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم تولید شیر استان از 91 هزار و 200 تن به 110 هزار تن در سال رسیده است، تصریح کرد: تولید گوشت قرمز از 46 هزار 302 تن به 62 هزار تن در سال، تولید تخم مرغ از سه هزار و 492 تن به هشت هزار تن در سال و تولید پشم گوسفند از یک هزار و 669 تن به دو هزار تن در سال افزایش یافته است.

افزایش صدور پروانه محصولات کشاورزی در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی مجموع صدور پروانه تاسیس محصولات باغی، زراعی و دامی استان در ابتدای دولت نهم را 25 فقره برشمرد و افزود: هم اکنون این رقم به 192 فقره رسیده است.

وی اضافه کرد: طی این مدت صدور پروانه بهره برداری محصولات فوق در این حوزه باعث اشتغالزایی 884 نفر شده است.

هادربادی با اشاره به اینکه تولیدات زراعی استان علیرغم خشکسالی های پی در پی هم اکنون 583 هزار و 485 تن است، بیان کرد: سطح زیرکشت نباتات علوفه ای از 9 هزار و 28 هکتار به 15 هزار و 622 هکتار در سال و میزان تولید پنبه از 17 هزار و 588 تن در سال 84 به 197 هزار و 524 تن افزایش یافته است.

وی همچنین به اقدامات این مجموعه در بخش زراعت استان اشاره کرد و گفت: توسعه کشاورزی حفاظتی، اصلاح الگوی کشت با تاکید بر گیاهان زراعی مقاوم به خشکی، افزایش کشت آبی با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار، کاهش مصرف کودهای زیستی و افزایش تولید در واحد سطح از سیاست های این بخش بوده است.

61 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت محصولات باغی

هادربادی ادامه داد: در ابتدای دولت نهم سطح باغات استانی شامل دیم و آبی 56 هزار و 846 هکتار بوده که هم اکنون به 61 هزار و 125 هکتار رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت محصولات استراتژیک در توسعه استان، اظهار داشت: سطح زیر کشت عناب استان از یک هزار و 191 هکتار به یک هزار و 350 هکتار، سطح زیرکشت زعفران از 12 هزار و 361 هکتار به 13 هزار هکتار و سطح زیر کشت زرشک طی این مدت از هشت هزار و 781 هکتار به 11 هزار هکتار رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی مهمترین سیاست بخش باغبانی را در سال جاری اصلاح و احیاء باغات، ترویج و هرس و تغذیه باغات و ترویج الگوهای جایگزینی جهت کاهش مصرف سوخت در واحدهای گلخانه ای عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای دولت نهم و دهم سطح اراضی مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار 148 هکتار بوده است، افزود: هم اکنون دو هزار هکتار اجرا و یک هزار هکتار در حال اجرا است.

به گفته وی استخر ذخیره آب از 54 باب به 913 باب، احیاء و مرمت قنوات از 151 کیلومتر به 821 کیلومتر، احداث جاده دسترسی بین مزارع از 19 کیلومتر به 258 کیلومتر، یکپارچه سازی اراضی شنتی کشاورزی از 595 هکتار به 16 هزار و 631 هکتار، پوشش انهار سنتی و بهسازی و احداث کانال آبیاری از 115 کیلومتر به یک هزار و 161 کیلومتر و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی از صفر به دو هزار و 550 هکتار رسیده است.

اصلاح شیوه های آبیاری سیاست اصلی در بخش کشاورزی استان

هادربادی سیاست های این بخش را اصلاح شیوه های آبیاری، بهسازی قنوات، توسعه و یکپارچه سازی اراضی و اجرای سیستم های آبیاری عنوان کرد و افزود: با توجه به کمبود منابع آبی در استان بهترین راهکار اصلاح شیوه آبیاری در سطح مزراع است.

به گفته وی از ابتدای دولت نهم و دهم قرنطینه گیاهی داخلی(ردیابی) نیز از 920 هکتار به هشت هزار و 200 هکتار و قرنطینه خارجی از شش هزار و 294 تن به 10 هزار تن در سال رسیده است.

هادربادی از افزایش دستگاه ها و ادوات کشاورزی در این مدت خبر داد و گفت: تعداد انواع تراکتور، کمباین، گاوآهن و ادوات کشاورزی از هفت هزار و 904 دستگاه در سال 84 به 12 هزار و 152 دستگاه در حال حاضر رسیده است.

به گفته وی وضعیت مکانیزاسیون در نباتات علوفه ای حجیم از نظر ادوات کاشت، داشت و برداشت از چهار دستگاه در سال 84 به 38 دستگاه در سال جاری ارتقاء یافته است.

وی ادامه داد: توسعه نباتات علوفه ای طی دولت نهم و دهم به 11 هزار و 205 هکتار، توسعه کشاورزی حفاظتی به دو هزار و 800 هکتار و استفاده از کودهای ریزمغذی و بیولوژیک به سه هزار و 400 هکتار افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تعداد شرکتهای سهامی زراعی قبل از دولت نهم را دو شرکت در سطح استان ذکر کرد و یادآور شد: هم اکنون این رقم به هفت شرکت رسیده و پنج شرکت نیز در حال مطالعه است.