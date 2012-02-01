زنگ انقلاب در مدارس اردبیل نواخته شد/ تجدید میثاق با آرمانها

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز دهه فجر با حضور استاندار، فرماندار و جمعی از مدیران استانی در مجموعه ورزشی شهید کاظم دیرین ناحیه دو آموزش و پرورش اردبیل زنگ انقلاب زده شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل در این مراسم با بیان اینکه باید دوام بخش راه امام (ره) و رهبری بود، تصریح کرد: بعضی از لحظات مسیر تاریخ را عوض می کنند و لحظه ورود امام (ره ) به ایران در 12 بهمن ماه سال 57 لحظه ای است که شرایط فعلی و آینده ایران را بدون در نظر گرفتن این لحظه نمی توان تبیین کرد.

احمد محمودزاده آموزش و پرورش را ادامه دهنده راه انقلاب دانست و افزود: مجموعه آموزش و پرورش تلاش می کند نگاه دیگر کشورها را به سمت ایران تغییر دهد.

وی نسل سوم انقلاب را نسل صیانت از حریم انقلاب برشمرد و یادآور شد: آموزش و پرورش به کمک معلمان، انقلاب و آرمانهای آن را به نسل سوم شناسانده و درک این نسل را از انقلاب بالا می برد.

محمودزاده حاکمیت قرآن و اسلام و امنیت در کشور را مدیون خون شهدا دانست و اضافه کرد: دانش آموزان و معلمان باید با ورود به میادین علمی با محوریت اسلامی و اخلاقی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، قدرشناسی کرده و ادامه دهنده راه شهدا باشند.

آزادی یکی از برکات انقلاب است



استاندار اردبیل نیز در این مراسم با گرامیداشت ایام دهه فجر گفت: ایام دهه فجر باید دل مسئولان را شاد کند و بدانند که چنین ایامی مسئولیت آنها را سنگین می کند.



سید حسین صابری با بیان اینکه قبل از انقلاب حتی بسیاری از شهرستانها دبیرستان نداشتند، اضافه کرد: اما الان در تمام شهرستانها و روستاها مدارس از ابتدایی تا دبیرستان وجود دارد و وضعیت درمانگاهها و راهها نیز مطلوب است.



وی تاکید کرد: در دوران قبل از انقلاب منابع کشور وجود داشت اما در آن شرایط نمی خواستند برای خدمت به مردم از آن منابع استفاده کنند اما با اراده پولادین امام راحل (ره) مبنی بر احکام اسلام، این منابع برای خدمت به مردم به کار گرفته شد و امروز استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در کشور تحقق یافته که همه این نعمات هدیه اسلام و امام به مردم ایران است.



استاندار اردبیل، داشتن استقلال را مستلزم پرداخت هزینه برشمرد و یادآور شد: با شعار نمی توان به استقلال رسید و باید با تلاش و صرفه جویی و حفاظت از بیت المال استقلال واقعی را به دست آورد.



وی آزادی را یکی از برکات انقلاب اسلامی بیان کرد و گفت: اگر قبل از انقلاب 60 هزار مستشار آمریکایی در ارتش ایران بودند امروز تمام نیروهای نظامی در دست بچه های ایران زمین است و با هر مانوری که داده می شود، بیگانگان 6 ماه به کما می روند و باید همه بیدار باشیم تا احدی نتواند به خود جرات گرفتن آزادی از ایران را بدهد.