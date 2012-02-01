مشمولان برای دریافت سهام عدالت اقدام کنند/ پرداخت سهام عدالت به نیمی از یزدیها

مرادعلی میر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون بیش از 540 هزار نفر در استان یزد برگ سهام عدالت خود را دریافت کرده‌ اند که این تعداد نیمی از جمعیت استان یزد را تشکیل می دهند.

وی افزود: 618 هزار و 411 نفر از واجدان شرایط و مشمول دریافت سهام عدالت در این استان، شناسایی و اقدامات لازم برای صدور برگ سهام آنها انجام شده است.

میر بیان داشت: حدود 78 هزار نفر از واجدان شرایط باید برای ثبت ‌نام و دریافت برگ سهام عدالت خود به شرکت ‌های تعاونی سهام عدالت در سطح استان مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: در مرحله نخست واگذاری سهام عدالت، 84 هزار و 863 نفر شامل مددجویان زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بسیجیان فاقد شغل، ثبت ‌نام و برگ سهام خود را دریافت کردند و سود سهام این افراد طی دو مرحله پرداخت شد.

دبیر ستاد سهام عدالت استان یزد یادآور شد: در مرحله دوم نیز 142 هزار نفر از روستاییان استان یزد برای صدور برگ سهام شناسایی شدند که برگ سهام 138 هزار و 130 نفر آنها صادر و تحویل شد و سود سهام آنها در یک مرحله پرداخت شد.

رئیس سازمان اقتصادی و دارایی استان یزد یادآور شد: در مرحله سوم واگذاری سهام عدالت نیز 249 هزار و 192 نفر از شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌ های اجرایی استان یزد شناسایی شدند و حدود 237 هزار نفر برای دریافت سهام به شرکت تعاونی سهام عدالت مراجعه و ثبت‌نام کردند و این افراد طی یک مرحله سود دریافت کرده‌ اند.

میر اظهار داشت: مرحله چهارم شامل ایثارگران و خانواده ‌های معظم شهداست که در این زمینه حدود 24 هزار نفر معرفی شدند و 22 هزار و 681 نفر ثبت ‌نام شدند و برگ سهام آنها تحویل شد.

وی با بیان اینکه 536 نفر از بیماران خاص استان یزد مشمول دریافت سهام هستند، تصریح کرد: تاکنون برگ سهام 374 نفر آنها صادر شده است.

میر اضافه کرد: بیش از دو هزار نفر از خادمان مساجد، روزنامه ‌نگاران، زنان سرپرست خانوار و کارکنان ستادهای نمازجمعه و طلاب حوزه‌های علمیه مشمول دریافت سهام عدالت هستند که تاکنون برگ سهام هزار و 863 نفر آنها صادر و تحویل شده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد تصریح کرد: 110 هزار نفر هم در قالب گروه ‌های عمومی و درخواست‌های مردمی به مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری، مشمول دریافت سهام عدالت شدند که برگ سهام بیش از 65 هزار نفر آنها صادر شده است.

میر ادامه داد: بیشترین تعداد دارندگان سهام عدالت استان یزد با 255 هزار و 403 نفر مربوط به شهرستان یزد است که تاکنون 216 هزار و 447 برگ سهام آنها صادر و تحویل شده است.

وی اظهار داشت: شهرستان‌های طبس، تفت، اردکان و میبد به ترتیب در مرحله بعدی بیشترین تعداد مشمولان سهام عدالت استان یزد هستند.