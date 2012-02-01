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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

صلاحی هشدار داد:

اعلام طرفداری مدیران اجرایی از کاندیداهای مجلس منجر به عزل آنها می شود

اعلام طرفداری مدیران اجرایی از کاندیداهای مجلس منجر به عزل آنها می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی با هشدار به مدیران و روسای دستگاه های استان گفت: هیچ مدیر اجرایی حق تبلیغ و اعلام طرفداری از کاندیدای خاصی را ندارد زیرا در صورت مشاهده این امر از کار برکنار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در جلسه گردهمایی توجیهی اعضای هیئت های بازرسی انتخابات شهرستان تابعه استان که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد اظهار کرد: ساز و کار انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که احتمال هر گونه تقلب را از آن سلب می کند.

صلاحی افزود: دشمنان نظام اسلامی با اجرای توطئه در راستای براندازی نظام اسلامی به ویژه در هنگام انتخابات تلاش می کنند زیرا آنها خوب می دانند که در کشور ایران انتخابات با حضور حداکثری مردم و با شکوه برگزار می شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تحریم های جهانی بر علیه ایران عنوان کرد: دشمنان و معاندان نظام اسلامی با فشارهای اقتصادی و تحریم علیه این کشور سعی دارند تا مردم را نسبت به انتخابات دلسرد کنند.

وی افزود: گروه های انحرافی نمی خواهند حماسه نهم دی ماه باری دیگر در کشور اتفاق بیفتد زیرا از همبستگی و وحدت مردم هراس دارند و نمی خواهند این وحدت در نهمین دوره انتخابات مجلس نیز شکل بگیرد.

وی تاکید کرد: اگر آحاد جامعه در این انتخابات مشارکت کنند می توان به راحتی بر دشمنان نظام اسلامی پیروز شد و توطئه های آنان را سرکوب کرد.

وی با بیان اینکه خط مشی همیشگی دشمنان اسلام وارونه جلوه دادن حقایق است گفت: یک نمونه این وارونه جلوه دادن این است که آنها از ابتدای انقلاب می گویند انتخابات در ایران آزاد برگزار نمی شود در حالی که همه ما شاهد بوده ایم که در هر دوره از انتخابات طیف های مختلف فکری به عنوان نماینده روی کار آمده اند.

کد مطلب 1522901

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