بازیابی هویت دینی و ملی از دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل صبح چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ انقلاب که با حضور پرشور دانش آموزان برگزار شد، اظهار داشت: اهداف انقلاب وارداتی نبود و محصول تفکر، عقیده و ایمان مردم و جامعه بود و مهمترین دستاورد انقلاب بازیابی هویت دینی و ملی برای مردم بود.

وی با بیان اینکه رمز موفقیت انقلاب اسلامی ایران وحدت کلمه، عدالت دوستی، انسجام، ظلم ستیزی و مردم محوری است، بیان کرد: تغییر بر اساس آموزه های دینی و خود باوری مردم یکی از رخدادهای نظام جمهوری اسلامی ایران را رقم زد.

فرماندار شهرستان سنندج در ادامه سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر در کشورهای عربی افزود: ثمرات انقلاب اسلامی ایران در کشورهای عربی به بار نشسته است و وقوع انقلاب اسلامی در دیگر کشورهای جهان همسو با انقلاب ایران است.

میرزایی اصل با بیان اینکه مردم در سالهای قبل از انقلاب با خود باوری و تعریف فلسفه ای برای زندگی زمینه های بروز انقلاب و تشکیل نظام اسلامی را فراهم کردند، یادآور شد: مردم در دهه 50 بر اساس همین فلسفه و آرمان های دینی و آزادی خواهی خود قیام کردند و کشورهای دیگر نیز باید این آرمانها را برای ایجاد انقلاب در کشورهای خود در نظر بگیرند.

وی خطاب به دانش آموزان استان کردستان گفت: پدران و مادران شما با اتکا به همین خود باوری و اعتماد به نفس جریانهای پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشته اند و امروز رسالت شما در راستای دفاع از این ارزشها بیش از گذشته است.

.فرماندار سنندج با بیان اینکه همه شما باید به عنوان آینده سازان این سرزمین با بزرگ دانستن خود و کشف استعدادهای خویش با تلاش در صحنه های مختلف علمی و اجتماعی در راه اعتلای ایران اسلامی گام بردارید، تاکید کرد: شما دانش آموزان به واسطه خود باوری و درک هویت خود می توانید روز به روز زمینه های گسترش انقلاب اسلامی را در سرا سر جهان فراهم کنید.

مراسم زنگ انقلاب همزمان با مدارس سراسر کشور و با حضور مسئولان و دانش آموزان در سراسر مدارس استان کردستان نواخته شد.