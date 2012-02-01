پیشرفتهای علمی امروز حاصل خون شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حلیمی در مراسم زنگ انقلاب و آغاز دهه مبارک فجر در حضور مسئولان استانی و فرماندار ساوجبلاغ و مسئولان ادارات ساوجبلاغ پیش از ظهرچهارشنبه در لحظه ورود امام بعد از نواختن زنگ انقلاب در جمع دانش آموزان دبیرستان شاهد فاطمه الزهرا (س) شهر هشتگرد ساوجبلاغ اظهار داشت: اکنون ما لحظات ورود امام به میهن اسلامی را جشن می گیریم و 33 سال پیش امام خمینی (ره) در جمع مردم سخنرانی کردند و پس از آن بود که مردم با ایستادگی، رشادت، غیرت و همت بالای خود برای انقلاب از خود گذشتگی ها کردند .

وی افزود: با وقوع جنگ جوانان به جبهه ها شتافتند و در این سالهای ما شهدای فراوانی را فدای ارزشهای انقلاب کردیم و خانواده های شهدا در فراغ فرزندان جوان خود خون دل خوردند و این رنج را به خاطر انقلاب اسلامی و ارزشهای بلند آن تحمل کردند.

حلیمی تصریح کرد: عده ای نیز در بخش مدیریت کشور در مسئولیت های مختلف زحمات و مرارتهایی را متحمل شدند و این زحمات را به خاطر انقلاب اسلامی تحمل کردند.

وی به حوادث اقتصادی هفته اخیر اشاره کرد و ادامه داد: قیمت سکه بهار آزادی و دلار در این هفته و هفته گذشته بالا رفته و دولت تلاش برای پایین نگه داشتن آن را با تدابیری انجام داده و اینها توطئه استکبار است که می خواهد اقتصاد ایران را درگیر ناآرامی کند.

حلیمی گفت: بحث تحریم خرید نفت ایران را در اروپا مطرح کردند در حالی که این کشورها تنها 18 درصد نفت ایران را می خرند و کشورهایی هستند که کمترین خرید نفت را از ایران دارند با این حال خودشان عقب نشینی کردند زیرا جایگزینی برای نفت ایران ندارند.

وی خطاب به دانش آموزان تاکید کرد: دانش آموزان عزیز در سالهای گذشته و در طول 33 سال عمر با برکت انقلاب اسلامی این تحریمهای وجود داشته و نمونه این حوادث جنگ و بمباران شهرهای ماست که مردم بی دفاع را در خانه هایشان شهید می کردند و هزاران بی دفاع در این بمبارانها کشته شدند.

وی افزود: استکبار بیش از صد ترفند برای براندازی یک نظام طراحی کرده و همه این طرحهای براندازی را در ایران ما اجرا کرده و ملت ایران در برابر آنها مقاومت پیشه کرده و به راه خود با ایستادگی در برابر طرحها و ترفندهای دشمن ادامه داده است.