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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

همزمان با ورود امام (ره)/

زنگ انقلاب در مدارس شهر قدس نواخته شد

زنگ انقلاب در مدارس شهر قدس نواخته شد

قدس- خبرگزاری مهر: فرماندار شهر قدس اعلام کرد: همزمان با روز 12 بهمن ماه جاری زنگ انقلاب در مدارس و کارخانجات صنعتی شهرستان قدس نواخته شد.

علی جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری روز 12 بهمن ماه با عنوان، انقلاب اسلامی ، امامت حضرت ولی عصر (عج) ، امام خمینی (ره) و ولایت رهبری افزود: همزمان با نخستین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی در سی و سومین سالروز ورود تاریخی رهبر کبیر انقلاب به میهن اسلامی، " زنگ انقلاب " در مدارس شهر قدس به صدا درآمد.

وی، اهتزاز پرچم مقدس و پخش سرود ملی به عنوان نمادهای ملی جمهوری اسلامی ایران همراه با همخوانی دانش‌آموزان در سرود ملی و انقلاب را از دیگر برنامه های مناسبتی زنگ انقلاب در مدارس خواند.

این مسئول تحصیل دانش آموزان را جهادی مطمئن برای پایدرای ایران اسلامی دانست و افوزد: دانش آموزان با درک این موضوع می توانند تا قله های رفیع موفقیت پیش روند ضمن آنکه با تکیه بر علم و دانش می توانند همه هجمه های دشمن را خنثی کنند.

فرماندار شهرستان قدس با اشاره به رسالت خطیر انقلاب اسلامی به نقش گسترده و همه جانبه جمهوری اسلامی در جهان امروز اشاره کرد و گفت: نشر صدای آزادی و استقلال در جهان از رسالت های خطیری است که باعث نابودی و شکست دشمنان استکباری و استعماری شود.

جهانبخشی نواختن زنگ انقلاب در 12 بهمن را تداعی کننده خاطرات باشکوه آن دوران دانست و  گفت: طنین زنگ انقلاب در واقع پیروی از اهداف و آرمانهای امام راحل است.
 
کد مطلب 1522914

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