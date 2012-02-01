اهالی قم در شهادت حجت یازدهم به سوگ نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، قم در سالروز شهادت حجت یازدهم، والد حجت ثانی عشر، غرق در ماتم شده است و اهل قم با برپایی دسته های عزاداری و مراسم روضه خوانی، این روز را به محضر حضرت مهدی صاحب الزمان(عج) تسلیت می گویند.



در هشتم ربیع الاول سال 260 هجری قمری شهر سامرا با شنیدن خبر شهادت پیشوای یازدهم غرق در ماتم شد و امروز بعد از گذشت سالیان طولانی از آن روز، شیعه با فرارسیدن این ایام در هر جایی رخت عزا بر تن می کند و به سوگ امام جوان سامرا می نشیند.



قم نیز همزمان با هشتم ربیع الاول حال و هوای دیگری دارد و اهل قم با چشمانی اشک بار و معنویتی خاص برای عرض تسلیت محضر اهل بیت (ع) راهی حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران می شوند.

بر پایه این گزارش، از شب گذشته بیرق های عزا بر سر درب منازل، مساجد، تکایا، ادارات و ... شهر به ویژه صحن و سرای حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران نصب شده و در گوشه گوشه شهر مراسم های مختلف عزاداری و روضه خوانی برپاست.



همچنین از صبح امروز نیز دسته های عزاداری با شور و شعور خاصی از خیابان های منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه(س) به سمت این بارگاه مقدس در حرکت است و عزاداران بعد از طی مسیر در اجتماعی معنوی، در این حرم مطهر به عزاداری می پردازند.



بر اساس این گزارش، همچنین مراسم سالروز شهادت امام حسن عسگری(ع) در بیوت مراجع عظام، مساجد، تکایا و حسینیه های سطح شهر نیز با حضور ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت(ع) به ویژه عاشقان حضرت مهدی موعود(عج) بر پاست.

