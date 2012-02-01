حجت الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دفتر تبلیغات هر سال همزمان با دهه فجر برنامه بزرگداشت این دهه را در بیت امام (ره) برگزارمیکند.
مراسم بزرگداشت روز پنج شنبه برگزار میشود
وی با اشاره به اینکه این برنامه هر سال در سالروز ورود حضرت امام (ره) به ایران اجرا میشود افزود: امسال نیز اجرای برنامه بزرگداشت دهه فجر با برنامه ریزی شورای هماهنگی تبلیغات استان در روز پنج شنبه ۱۳ بهمن انجام میشود.
وی گفت: این مراسم در بیت امام با قرائت زیارت عاشورا آغاز میشودو پس از آن حجت الاسلام رحیمیان، نماینده ولی فقیه در امور ایثارگران پیرامون مباحث انقلاب اسلامی سخنرانی میکند.
رمضانی با اشاره به اینکه این مراسم از ساعت ۷ صبح آغاز میشود افزود: برای شرکت در این مراسم از مدیران استان دعوت به عمل آمده است و پرسنل دفتر تبلیغات و بنیاد شهید نیز در آن شرکت میکنند.
وی در پایان بیان کرد: حضور در این مراسم برای عموم نیز آزاد است.
رمضانی در گفتگو با مهر:
مراسم بزرگداشت دهه فجر در قم توسط دفتر تبلیغات اجرا میشود
قم - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی مراسم بزرگداشت دهه فجر از اجرای مراسم بزرگداشت دهه فجر توسط دفتر تبلیغات خبر داد.
حجت الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دفتر تبلیغات هر سال همزمان با دهه فجر برنامه بزرگداشت این دهه را در بیت امام (ره) برگزارمیکند.
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