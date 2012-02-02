بهزیستی البرز آماده واگذاری 467 واحد مسکونی به مددجویان است

مرتضی مکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات و برنامه های اداره بهزیستی البرز گفت: 467 واحد مسکونی در شهرستان ساوجبلاغ آماده واگذاری به جامعه هدف معلولان و مددجویان این استان است و در صورت انجام تعهدات سازمان مسکن و شهرسازی، اداره بهزیستی استان البرز با توجه به اعتبارات موجود آماده پرداخت آورده مددجویان و تحویل واحدهای فوق در ایام دهه فجر خواهد بود.

وی همچنین از افتتاح مرکز جامع توانبخشی در شهرستان نظرآباد کرج در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: این مرکز با هدف حمایت و توانبخشی جامعه هدف در متراژی بالغ بر هزار متر احداث و آماده بهره برداری و افتتاح در ایام مبارک دهه فجر خواهد بود.

وی گفت: در ایام دهه فجر از برگزیدگان اموراجتماعی، امور توانبخشی و امور پیشگیری در قالب رشته های ورزشی، نخبگان علمی پژوهشی، کارآفرینان و برگزیدگان تحصیلی و دانشجوئی تقدیر و تجلیل خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری جشن بزرگ خانواده بهزیستی در این ایام خبر داد و گفت: این جشن با حضور معلولان، کارکنان، خیرین و مددجویان و خانواده آنها برگزار می شود، همچنین از NGO ها دعوت شده تا در این جشن حصور داشته باشند.

مدیر کل اداره بهزیستی البرز نواخته شدن زنگ انقلاب در مهدهای کودک سراسر استان البرز را از اقدامات صورت گرفته در اولین روز دهه فجر عنوان کرد و گفت: خانواده بزرگ بهزیستی، نثار تاج گل و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل را سرآغاز برنامه های این دهه قرار داده و روز 10 ام بهمن این امر صورت گرفته است.