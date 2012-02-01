  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آموزش و پرورش مکلف به استخدام 8 هزار دانشجوی تربیت معلم شد

آموزش و پرورش مکلف به استخدام 8 هزار دانشجوی تربیت معلم شد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره کلیات طرح اصلاح بند 111قانون بودجه سال 90 گفت: طبق مصوبه امروز مجلس، آموزش و پرورش مکلف است هشت هزار دانشجوی ورودی سال 1388 را تا پایان بهمن ماه امسال تعیین تکلیف و آنها را استخدام کند.

علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین وزارت آموزش و پرورش مکلف است دانشجویان فعالی مراکز تربیت معلم و پذیرفته شدگان آینده این دانشگاه را تعیین تکلیف و آنها را استخدام کند.

وی ادامه داد: در قانون فعلی آمده بود که دولت در قبال این دانشجویان مکلف است که این بند قانون معنای کلی می داد و مبهم بود اما هم اکنون متولی  طبق تصویب امروز نمایندگان مجلس آموزش و پرورش شد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح بند 111ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور گفت: به منظور احیاء مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش، دولت می تواند بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را در چارچوب مجوزهای استخدامی موضوع ماده 51 قانون برنامه پنجم ساله توسعه با رعایت شرایط قانونی استخدام و طبق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8 خردادماه سال 1369 به استثناء دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر این گونه دانش آموزان و دانشسراهای مقدماتی بدون هرگونه بار مالی جدید تامین کند.

کریمی فیروزجایی افزود: تصویب جزئیات این طرح بدلیل حضور رئیس جمهور در مجلس به هفته بعد موکول شد.

کد مطلب 1522941

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها