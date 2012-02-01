نخستین کتاب "میرات معنوی زنجان" تا پایان سال رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقیزاده محجوب بعد از ظهر چهارشنبه در آئین برپایی نمایشگاه کشفیات حوزه یگان حفاظت استان زنجان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به وسعت گستره فعالیتهای اداره کل میراث فرهنگی، یوم الله دهه فجر فرصت مناسبی برای بازگویی این فعالیتها محسوب میشود.
وی به وجود 66 بنای تاریخی در استان اشاره کرد و یادآور شد: درحال حاضر بیش از 90 درصد از بناهای تاریخی و باستانی استان مرمت شده است که 12 مورد از آن در سالجاری صورت گرفته است که 10 درصد باقیمانده دیگر نیز یا در دسترس نبوده و یا در اولویت بالا قرار نداشتهاند.
نقی زاده محجوب تعداد آثار بهثبت رسیده استان را بیش از 700 مورد دانست و افزود: با اقدامات انجام شده طی سالهای گذشته و سالجاری، 700 اثر تاریخی در استان زنجان به ثبت رسیده است که با تمهیدات صورت گرفته تا چند ماه آینده، آثار تاریخی تنها شهرستانی که هنوز مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است، نیز به ثبت خواهد رسید.
وی ادامه داد: از جمله اقدامات صورت گرفته توسط این ادارهکل، آغاز فاز جدید کاوش در معدن چهره آباد، تپه علیورد خرمدره و تپه قلعه ابهر میباشد که گفتنی است کاوش در معدن چهرآباد با همکاری دانشمندان آلمانی صورت میگیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، از برگزاری همایش ملی "باستانشناسی معادن نمک" در زنجان خبر داد و افزود: در مهرماه سال آتی با حضور دانشمندان جهانی، اقدام به برگزاری همایش ملی"باستانشناسی معادن نمک" خواهد شد که در این همایش به مطالب باستانشناسی معادن نمک و میانرشتهای آن پرداخته خواهد شد.
به خدمات بیبدیل یگان حفاظت میراث فرهنگی اشاره کرد و گقت: به جرأت میتوان گفت که فعالیتهای یگان حفاظت میراث فرهنگی استان زنجان، در سطح کشور بینظیر بوده و تأثیر بهسزایی نیز در جلوگیری از خرید و فروش غیرمجاز آثار تاریخی داشته است.
وی، در عین حال افزود: جلوگیری از حفر، کشف و صدور غیرمجاز آثار تاریخی به خارج از کشور از جمله وظایف یگان حفاظت این ادارهکل میباشد که در همین راستا بیش از 26 مورد جلوگیری از تجاوز به اماکن تاریخی، ثبت وضبط400 قطعه فرهنگی- باستانی، 55 مورد جلوگیری از حفاری غیرمجاز بهعمل آمده و 40 نفر از افراد خاطی نیز دستگیر و به نیروی انتظامی تحویل شدهاند.
نقیزادهمحجوب، اعتبار بازسازی موزه دارایی را نزدیک به 500 میلیون تومان ارزیابی کرد و ادامه داد: طی 3 سال گذشته، با اعتباری بیش از 480 میلیون تومان اقدام به بازسازی و احیای این بنای تاریخی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، هدف از افتتاح این موزه را تعامل هرچه بیشتر مردم و هنرمندان با این ادارهکل دانست و گفت: در حال حاضر بسیاری از آثار کشف شده توسط میراث فرهنگی، در این موزه به نمایش گذاشته شده است که پس از اتمام این نمایشگاه، موزه دارایی در 2 طبقه به برگزاری نمایشگاه هنرمندان و علاقهمندان اختصاص پیدا خواهد کرد.
نقی زاده محجوب با درخواست از افرادی که نسخ خطی و قدیمی در اختیار دارند افزود: با ارائه آثار تاریخی به ادارهکل میراث فرهنگی، افراد میتوانند برای اثر خود شناسنامه دریافت کرده و در صورت رضایت آن را برای مطالعات بیشتر در اختیار این ادارهکل قرار دهند.
نظر شما