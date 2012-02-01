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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

الدباغ:

آمریکا باید پیش از انجام هر اقدامی از دولت عراق اجازه بگیرد

آمریکا باید پیش از انجام هر اقدامی از دولت عراق اجازه بگیرد

سخنگوی رسمی دولت عراق ضمن ابراز نارضایتی از پرواز هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در عراق اعلام کرد واشنگتن باید در این رابطه از دولت عراق اجازه بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، علی الدباغ اظهار داشت : آمریکا باید برای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین درعراق از مسئولان عراقی اجازه بگیرد.

وی افزود: ما ضرورت تامین امنیت سفارت واشنگتن در بغداد و کارمندان آن را درک می کنیم، اما در عین حال آمریکا نیز باید این نکته را دریابد که از اول ژانویه سال جاری (زمان رسمی پایان خروج نظامیان آمریکایی ازعراق) باید برای به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین و مسائلی از این قبیل موافقت دولت عراق را کسب کند.

خاطرنشان می شود روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه از نارضایتی مقامات عراقی از پرواز هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بر فراز آسمان عراق به بهانه تامین امنیت کارمندان سفارت واشنگتن در بغداد خبر داده بود.

کد مطلب 1522960

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