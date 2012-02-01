به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "لبه تاریکی" به کارگردانی مارتین کامبل پنجشنبه 13 بهمن ماه ساعت 22 از شبکه یک سیما روی آنتن می‌­رود. در خلاصه داستان فیلم با بازی مل گیبسون و رای وینستون آمـده: تنها دختر توماس که از ماموران پلیس بین­الملل است، در مقابل منزل پدرش مورد هدف گلوله عده­ای ناشناس قرار می‌گیرد و کشته می‌شود. توماس تصمیم می‌گیرد خود پرونده این قتل را دربوستون به دست بگیرد و قاتل را شناسایی کند. "لبه تاریکی" محصول سال 2010آمریکا و انگلیس است.

فیلم سینمایی "ریشه در خون" به کارگردانی سیروس الوند، جمعه 14 بهمن ماه ساعت 16 از شبکه یک سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم با بازی فرامرز قریبیان، اکبر زنجانپور، حمید طاعتی و زنده یاد نعمت‌اله گرجی آمده: جوانی به نام حجت که ضد قانون کاپیتولاسیون فعالیت می‌کند، قرار است به همراه رسول از روستایی به روستای دیگر منتقل شود. حجت در حمله ماموران کشته می‌شود، اما قبل از مرگ کیف حامل اسناد خود را به رسول می‌دهد تا به روستای کلارآباد برساند.

فیلم سینمایی "گلنار" به کارگردانی کامبوزیا پرتوی پنجشنبه 13 بهمن ماه ساعت 14:30 ازشبکه دو سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان این فیلم آمده: گلنار دختر یتیمی است که با مادربزرگ و پدربزرگش زندگی می‌کند. او کمی سر به هوا است و غذاها را به خصوص کلوچه را خوب از آب درنمی‌آورد. او یک روز در اثر یک حادثه به همراه خانم قورباغه که دنبال بچه‌هایش می‌گردد، وارد جنگل می‌شود و در آنجا به اسارت خانم و آقای خرس در می‌آید. شهلا ریاحی، محرم بسیم، زنده یاد اکبر دودکار و غزل شاکری در "گلنار" به عنوان بازیگران اصلی ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی "سرقت دو جانبه" محصول سال 2006 کشورایتالیا به کارگردانی آنتونیو و مارکو مانتی و تهیه کنندگی توماسو دازی، روز جمعه 14 بهمن ساعت 17:30 از شبکه دوم سیما پخش می‌شود. داستان فیلم با بازی جیامپائولو مورلی ، سیسیلیا دازی و انریکو سیلوسترین درباره یک گروه چهارنفره است که در قالب کارگران خدماتی و نظافتی داخل یک بانک شده و شروع به اسلحه کشی و گروگان گیری با نقاب می‌کنند.

فیلم سینمایی "حرفه‌ای" جمعه 14 بهمن ساعت 23، از شبکه دوم سیما پخش می­شود. درخلاصه داستان فیلم آمده : سال 1357 تیمسار حجت در قبال وعده‌هایی که به "سرگرد سهراب" می‌دهد ، او را مامور شناسائی سازمان دهنده‌های شورش قم و اجرای ترور تعدادی مبارز سیاسی مذهبی می‌کند. سرگرد با هماهنگی‌های لازم ماموریتش را با ترور فرمانده تیپ ویژه کماندوی ارتش در شهر قم شروع می‌کند. "حرفه‌ای" به کارگردانی اسماعیل فلاح پور و با بازی چنگیز وثوقی، پرویز پورحسینی و حسین خانی بیک درسال 1375 ساخته شده است.

فیلم سینمایی "ضربه انتقام" به کارگردانی چو یانگ، محصول سال 1971کشورهنگ کنگ پنجشنبه 13 بهمن ماه ساعت 10:15 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم با بازی چن پو چو می‌بینیم: مردی که از نظر ظاهر عقب افتاده است، ولی در اصل به مردم کمک می‌کند و نام خود را مارمولک گذاشته است در قمارخانه‌ها می‌رود و از کسانی که در قمار برنده می‌شوند پول آنها را می‌گیرد و به فقرا می‌دهد.

فیلم سینمایی "امیدها" جمعه 14 بهمن ساعت 14:30 از شبکه سه سیما پخش خواهد شد. در خلاصه داستان این فیلم آمده: پسرجوانی به نام راهول با دختری ازدواج می‌کند، اما اندکی بعد متوجه می‌شود که براثرمصرف زیاد سیگار دچارسرطان ریه شده است، بنابراین همسرش را ترک می‌کند و در آسایشگاه بستری می‌شود. جوهان آبراهام و سونال سهگال در "امیدها" به کارگردانی ناگش کوکونوور محصول سال 2010 کشور هند بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "گانتز" به کارگردانی شینسوکه ساتو محصول سال 2010 در کشور ژاپن جمعه 14 بهمن ماه ساعت 19 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. "گانتز" با بازی تاکایوکی یامادا و کنیچی داستان‌های تخیلی، گانتز یک انسان است که یک سیستم هولوگرافیک طراحی کرده است. او انسان‌هایی را که در موقعیت خلسه و زندگی نباتی قرار دارند، وارد یک مسابقه می‌کند. در این مسابقه این افراد باید لباس مخصوص بپوشند و با سلاح ویژه با بیگانگان فضایی مبارزه کنند.

فیلم سینمایی "حرفه ایتالیایی" به کارگردانی پیتر کالینسون جمعه 14 بهمن ماه ساعت 12 از شبکه چهارسیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: کروکر که از زندان آزاد شده، پس از بازگشت به زندگی عادی‌اش به دنبال یک کار و شغل است. او به سراغ یکی از دوستانش به نام بوکر می‌رود. اما همسر بوکر می‌گوید که او مرده است... مایکل کین ، نوئل کووارد و بنی هیل در "حرفه ایتالیایی" محصول سال 1969 کشورهای ایتالیا و انگلیس بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "غرب و غربت" به کارگردانی اندی دی امونی جمعه 14 بهمن ماه ساعت 20:30 در قالب برنامه "سینما 4" از شبکه چهار سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: آقیب در یک مدرسه انگلیسی درس می‌خواند، اما به دلیل داشتن پدری پاکستانی در مدرسه همواره مورد توهین و آزار قرار می‌گیرد. از این رو سر کلاس‌های درس حاضر نشده و وقت خود را در جایی دیگر سپری می‌کند. معلم مدرسه و به خصوص پدر آقیب او را تشویق می‌کنند تا فرهنگ خود را بپذیرد، به خود افتخار کند و استعدادهایش را شکوفا سازد . "غرب و غربت" محصول سال 2010 کشورانگلستان با بازی آقیب خان و لیندا باست ساخته شده است.

فیلم سینمایی "به رنگ نارنجی" به کارگردانی جورام لورسن پنجشنبه 13 بهمن ماه ساعت 13:30 در قالب برنامه "تماشاخانه" از شبکه تهران پخش می‌شود. در این فیلم با بازی یانیک ون دی ولدی، توماس اکدا ووندی دچکی می‌بینیم: رمکو پسر 11 ساله باهوشی است که به بازی فوتبال علاقه فراوانی دارد. آرزو می‌کند که در تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 12 سال انتخاب شود.

فیلم سینمایی "دل زدن به دریای زندگی" جمعه 14 بهمن ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش خواهد شد. در این فیلم می‌بینیم: پیتون خبرنگار یک روزنامه است و با همکارش کینگ نامزد شده و در رابطه با ازدواجشان کمی مردد است و سعی می‌کند دخترش را که بعد از سال‌ها کنار او برگشته، بهانه‌ای برای گرفتن فرصت ازدواج از کینگ قرار دهد. جنی فرانسیس، تد مک گینلی ، کیتی بولند و کیت تروتر در "دل زدن به دریای زندگی" به کارگردانی داگلاس بار، محصول سال 2009 کشور کانادا به ایفای نقش پرداختند.

فیلم تلویزیونی "ملک پدری" پنجشنبه 13 بهمن ماه ساعت 23 از شبکه شما پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم آمده: پدری پیر ازغم اعتیاد فرزندش ساسان سکته می‌کند. او پس از بهبودی نسبی شرطی برای اعضای خانواده تعیین می‌کند مبنی بر این که هرکس پسرش را از اعتیاد برهاند خانه‌ای ویلایی به او به ارث می‌رسد. سید رضا حسینی، کیانوش گرامی، فریده دریامج، علی ابوالحسنی، عزت اله رمضانی فر، عبدالهادی محقق و مژگان ترانه در "ملک پدری" به کارگردانی رسول صانعی و تهیه کنندگی ایرج سعدی از تولیدات صدا و سیمای مرکز همدان به ایفای نقش پرداختند.

فیلم تلویزیونی "آن سوی آرزوها" به کارگردانی و تهیه کنندگی حسن محمد زاده جمعه 14 بهمن ماه ساعت 13:30 از شبکه شما پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم آمده : آرزو دانشجوی پزشکی و از خانواده‌های نامدار و ثروتمند منطقه ماکو است. آرزو خواستگاری به نام بهمن دارد که همکلاسی او است و برای تحصیل در دانشگاه تهران بورسیه شده و این مسئله باعث ناخوشنودی آرزو می‌شود. علی مردمی، غلامرضا عزیزی و پروشات سلیمانی در "آن سوی آرزوها" بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "مالکوم ایکس" به کارگردانی و تهیه کنندگی اسپایک لی پنجشنبه 13 بهمن ماه ساعت 15 از شبکه نمایش پخش خواهد شد. داستان فیلم درباره ماجراهای زندگی و مرگ انقلابی نامدار سیاه پوست، مالکوم ایکس است. او طرح جاه طلبانه‌ای برای ساختن یک اثر پرفروش و عظیم سیاه پوستی، صرفاً فیلمی خوش روایت و هالیوودی است. دنزل واشینگتن ، آنجلا بست و دلروی لیندو درفیلم سینمایی "مالکوم ایکس" محصول سال 1992 ساخته شده است.

فیلم سینمایی "جنگجویان رودخانه وحشی" با بازی دانی ین پنجشنبه 13 بهمن ماه ساعت 19از شبکه نمایش پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم آمده: امپراطور چین اقتدار خود را از دست داده است و گروه‌های مختلف در چند منطقه برای کسب قدرت، حکومت‌های مستقلی اعلام کرده‌اند. این فیلم به کارگردانی سیوتانگ چینگ محصول سال 2008 درکشورچین­ ساخته شده است.

فیلم سینمایی "مرد آفتابی" پنجشنبه 13 بهمن ماه ساعت 21 از شبکه نمایش پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم آمده: حمید و اکبر دو جوانی که در یک عکاسی کار می‌کنند، پس از مرگ صاحب مغازه نگران فروخته شدن مغازه توسط همسر او نرگس می‌شوند. آن دو در مقابل پیشنهاد خرید مغازه از سوی نرگس پولی ندارند و به همین دلیل وقتی شایعه ازدواج نرگس با خوار و بار فروش محله را می‌شنوند، هر دو به فکر ازدواج با او می‌افتند. اکبرعبدی، حمید جبلی و فاطمه معتمد آریا در "مرد آفتابی" به کارگردانی همایون اسعدیان و تهیه کنندگی یداله شهیدی هنرمندی کرده‌اند.

فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی "بیرون از بهشت"، "تام و جری" و "هیئت منصفه فراری" به ترتیب ساعت 13، 17 و 23 روزپنجشنبه 13 بهمن ماه از این شبکه روی آنتن می‌رود.

"قلقلک" به کارگردانی مسعود نوابی و نویسندگی قربان محمد پورجمعه 14 بهمن ماه ساعت 21 ازشبکه نمایش پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی بیژن امکانیان ، رضا شفیعی جم ، شقایق فراهانی و سیامک انصاری درمورد داوری است که جایش قبل ازمسابقه با شخص دیگری عوض می‌شود که این موضوع، حوادث خنده داری را سبب می‌شود. فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی "آخرین سرقت"، "دادا"، "روبوت‌ها"، "چارلی و کارخانه شکلات سازی" و "هواشناس" به ترتیب ساعت 13، 15، 17 ، 19 و 23 روز جمعه 14 بهمن از این شبکه روی آنتن می‌رود.