شناخت علمی ائمه (ع) برای جامعه بسیار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شکرالله زندوی ظهر چهارشنبه در همایش علمی بزرگداشت مقام و منزلت حضرت امام حسن عسکری (ع) هدف از برگزاری این همایش را شناخت دقیق از ائمه اطهار (ع) عنوان کرد و افزود: شناخت ائمه اطهار (ع) برای ما یک ضرورت است چون ائمه دارای انواری الهی بوده و برای بشریت الگو هستند.

وی با اشاره به شناخت کم مردم از جنبه های مختلف زندگی ائمه (ع)، بیان داشت: متاسفانه شناخت ما از امامان عمقی و علمی نیست و باید شناخت و معرفت خود را نسبت به ائمه افزایش دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ادامه داد: هدف اصلی ما از برگزاری چنین همایشی شناخت بیشتر از ائمه است که امیدواریم بتوانیم با برگزاری آن به اهداف خود برسیم.

زندوی در ادامه امامت و ولایت را یکی از اصول نظام اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: بحث امامت و ولایت برای ما بسیار اساسی و ضروری است و ما باید بدانیم که ضرورت پیروی از ولایت از کجا نشات می گیرد که با شناخت عمیق از ائمه (ع) می توانیم به این مسئله اساسی برسیم.

وی افزود: امامت مد نظر ما چند خصوصیت دارد که هیچکس در عالم بشریت دارای این خصوصیات نیست که یکی از این خصوصیات مهم انتصاب امام از سوی خداوند متعال است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در ادامه فرصت ارائه مقالات به همایش علمی بزرگداشت مقام و منزلت امام حسن عسکری (ع) را تا روز ولادت این اما بزرگوار اعلام کرد و بیان داشت: پس از بررسی ها مقالات برتر انتخاب و چاپ خواهند شد.