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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

طالع:

مصرف زیاد مایعات موجب تسریع در درمان بیماری آنفلوآنزا می شود

مصرف زیاد مایعات موجب تسریع در درمان بیماری آنفلوآنزا می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: یک پزشک عمومی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: مصرف زیاد مایعات و استراحت کافی موجب تسریع در روند درمان بیماری آنفلوآنزا می شود.

دکتر خلیل طالع به خبرنگار مهر گفت: آنفلوآنزا یک بیماری حاد تنفسی بر اثر عفونت با ویروس آنفلوآنزاست که با علائمی مانند تب، سردرد، درد عضلانی و ضعف همراه است.

وی افزود: شروع این بیماری ناگهانی است و بیماران دچار گلودرد، سردرد و درد قفسه سینه می شوند که گاهی تا یک هفته طول می ‌کشد.

طالع بیان کرد: در تعدادی از افراد به ویژه افراد مسن ضعف و بی حالی ناشی از این بیماری تا چند هفته باقی می ‌ماند.

این پزشک تجویز استامینوفن برای بهبود سردرد، درد عضلانی و تب را برای بیماران لازم دانست و گفت: سرفه معمولا خود به خود برطرف می ‌شود ولی اگر آزاردهنده باشد استفاده از ترکیبات کدئین ‌دار بلامانع است.

وی بر مصرف زیاد مایعات و استراحت کافی از سوی بیماران مبتلا به آنفلونزا تاکید کرد و بیان داشت: استنشاق دهانی دوبار در روز "زانامیوید" 10 میلی گرمی به مدت پنج روز، نشانه‌های بیماری را کاهش می دهد.
 

کد مطلب 1522972

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