جاده های فارس باز است/ ممنوعیت اسکان عشایر در کنار رودخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و باران از شب گذشته در نقاط مختلف استان فارس آغاز شده به گونه ای که شهرستان سپیدان با 61.8 میلی متر باران و 43 سانتی متر برف بیشترین بارشها را داشته است.

در این رابطه مدیر کل مدیریت بحران استان فارس به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون تمام جاده های استان باز است و تردد در آنها انجام می شود.

فایز چراغ سحر افزود: بر اساس پیگیریها از فرمانداریهای استان فارس مشکل خاصی نظیر جاری شدن سیلاب و یا مسدود شدن جاده ها گزارش نشده است.

وی با اشاره به بارش برف در شهرستان سپیدان گفت: بارش برف از شب گذشته در این شهرستان آغاز شد که در این راستا طی هماهنگی با اداره راه و ترابری مسیرهای اصلی تردد خودروها در این منطقه بازگشایی شده و خودروها برای تردد مشکلی ندارند.

مدیر کل مدیریت بحران استان فارس ادامه داد: طی هماهنگیهای صورت گرفته اداره کل راه و ترابری استان فارس تمام مسیرهایی که در آن شاهد بارش برف بوده این را برفروبی کرده و تردد در آنها انجام می شود.

وی با بیان اینکه استان فارس استانی سیل خیز است، بیان کرد: با توجه به پیش بینیهای اداره کل هواشناسی استان با تمام فرمانداریهای شهرستانها پیرامون آمادگی در صورت بروز حوادث هماهنگی شده و آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه پدیده ای وجود دارد.

چراغ سحر ادامه داد: علاوه بر این با توجه به اینکه امکان رعد و برق و بارشهای شدید برای فردا در استان وجود دارد به شرکت توزیع برق و دیگر شرکتها اعلام شده تا آمادگی لازم را داشته باشند.

رانندگان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند

چراغ سحر در بخش دیگری از سخنان خود به رانندگان توصیه کرد حتی المقدور از سفرهای غیرضروری بپرهیزند همچنین قبل از حرکت از سالم بودن برف پاک کن، مناسب بودن آج لاستیکها، داشتن زنجیر چرخ، بودن ضد یخ در منبع رادیاتور و آب در منبع شیشه شور مطمئن شوند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این رانندگان باید وسایل گرم کننده همراه داشته باشند.

مدیر کل مدیریت بحران استان فارس همچنین به عشایر استان هشدار دارد از اسکان در کنار رودخانه ها خودداری کنند.