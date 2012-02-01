دو هکتار زمین برای احداث اردوگاه راهیان نور زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد راهیان نور، به طرح اردوگاه راهیان نور در خرمشهر و پارک موزه تاریخی دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: اقدامات اولیه در خصوص طراحی و اعتبار اولیه برای اجرای کار دو انجام شده است.

وی در خصوص پروژه احداث اردوگاه راهیان نور گفت: آماده سازی سایت انجام گرفته و 60 هکتار برای 12 استان مشخص شده است که سهم هر استان دو هکتار زمین است و مابقی برای معابر داخلی سایت و فضای عمومی است .

معاون عمرانی استانداری زنجان افزود: این پروژه در 5 کیلومتری خرمشهر احداث خواهد شد و زمین مورد نظر در داخل سایت اردوگاه شهید باکری خرمشهر قرار دارد و فضای این طرح 7 هزار و 446 متر مربع است و ظرفیت لازم برای اسکان برادران و خواهران هر کدام 750 نفر، فضای اداری 565 مترمربع، مهمانسرا و غذا خوری 530 متر مربع و مساحت سرویس بهداشتی 175 متر مربع است.

وی اعتبار پیش بینی شده برای این طرح را 3,5 میلیارد تومان عنوان کرد.

معاون عمرانی استانداری زنجان، ظرفیت کل این اردوگاه را 1500 نفر یاد کرد و افزود: فاز اول (فنداسیون ، سازه و پوشش ) با مساحت دو هزار و 50 متر مربع انجام می شود و اعتبار برای اجرای این فاز 324 میلیون تومان است.

کریمی در ادامه به احداث پارک موزه دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: 5هزار متر مربع معادل 5 هکتار زمین از اراضی گاوازنگ برای این پروژه اختصاص پیدا کرد و اعتبار لازم 5 میلیارد تومان است .

وی افزود: در این پروژه باید فضای لازم برای تندیس ها ی شهدا ء برای بازدید مردم لحاظ شود و طوری این موزه طراحی شود که الگو برای استانهای دیگر معرفی شود .