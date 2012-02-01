ملاقات دنیزلی و مظلومی در سازمان لیگ/ درخواست هواداران از سرمربی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر از ساعت 14 امروز چهارشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد.

دنیزلی و مظلومی دقایقی پیش از آغاز جلسه در محل سازمان لیگ برتر حضور یافتند و به صورت کاملاً اتفاقی مقابل درب ساختمان این سازمان با هم روبرو شدند. این دو برخوردی دوستانه و خیلی گرم با هم داشتند و برای یکدیگر در دربی 74 آرزوی موفقیت کردند.

در این شرایط گروهی از هواداران پرسپولیس که به مقابل سازمان لیگ برتر آمده بودند از سرمربی پرسپولیس درخواست کردند در بازی عصر پنجشنبه مقابل استقلال نمایشی در خور نام سرخپوشان داشته و پس از تحمل 4 شکست پی در پی این تیم را به پیروزی برساند.

هفتاد و چهارمین دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس که مسابقه‌ای است در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر از ساعت 18 فردا پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.