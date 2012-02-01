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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

ملاقات دنیزلی و مظلومی در سازمان لیگ/ درخواست هواداران از سرمربی پرسپولیس

ملاقات دنیزلی و مظلومی در سازمان لیگ/ درخواست هواداران از سرمربی پرسپولیس

سرمربیان دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس پیش از حضور در محل نشست خبری دربی 74 مقابل درب ساختمان سازمان لیگ با هم روبرو شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر از ساعت 14 امروز چهارشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد.

دنیزلی و مظلومی دقایقی پیش از آغاز جلسه در محل سازمان لیگ برتر حضور یافتند و به صورت کاملاً اتفاقی مقابل درب ساختمان این سازمان با هم روبرو شدند. این دو برخوردی دوستانه و خیلی گرم با هم داشتند و برای یکدیگر در دربی 74 آرزوی موفقیت کردند.

در این شرایط گروهی از هواداران پرسپولیس که به مقابل سازمان لیگ برتر آمده بودند از سرمربی پرسپولیس درخواست کردند در بازی عصر پنجشنبه مقابل استقلال نمایشی در خور نام سرخپوشان داشته و پس از تحمل 4 شکست پی در پی این تیم را به پیروزی برساند.

هفتاد و چهارمین دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس که مسابقه‌ای است در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر از ساعت 18 فردا پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1522980

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